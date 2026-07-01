"Chapa Tu Money", el fenómeno de las plataformas, da el salto definitivo a la televisión abierta con una propuesta que promete risas, improvisación y premios en efectivo para el público.
"Chapa Tu Money", el fenómeno de las plataformas, da el salto definitivo a la televisión abierta con una propuesta que promete risas, improvisación y premios en efectivo para el público.
Por Redacción EC

El programa de internet “Chapa Tu Money” debutará en señal abierta este sábado 18 de julio a las 10:00 p. m. por América TV bajo la conducción de Mateo Garrido Lecca, en alianza con No Somos TV, tras consolidarse durante cuatro años en YouTube, creado por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

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