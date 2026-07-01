El programa de internet “Chapa Tu Money” debutará en señal abierta este sábado 18 de julio a las 10:00 p. m. por América TV bajo la conducción de Mateo Garrido Lecca, en alianza con No Somos TV, tras consolidarse durante cuatro años en YouTube, creado por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

La nueva propuesta combinará comedia, improvisación, retos y dinámicas de juegos con una duración de una hora y media. En este espacio, los integrantes del elenco competirán para acumular dinero en efectivo que se entregará directamente a los asistentes del público mediante una dinámica final donde tres finalistas apadrinarán a tres personas de la audiencia.

“Estoy muy emocionado de llevar “Chapa Tu Money” a un nuevo nivel. En televisión será una experiencia más grande, con más humor, improvisación y muchas más oportunidades para que el público gane”, señaló Garrido Lecca, mostrando su entusiasmo por trasladar el formato a un escenario de mayor alcance.

Asimismo, entre los participantes figuran Andrés Salas, Dayanita, Patricia Portocarrero, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Lucianeka, Goncho Iglesias, Anthony Chávez, Saskia Bernaola y Gerardo Pe. Con este equipo, la producción busca mantener el ritmo y la frescura que caracterizaron al contenido en plataformas.

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Por su parte, el CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz, manifestó que este ‘crossover’ tendrá un buen desempeño debido a la conexión real con el público y consideró que Garrido Lecca es el presentador idóneo para esta etapa.

La directora general de No Somos TV, Cathy Sáenz, explicó la adaptación del formato a TV y destacó que la alianza con América Televisión permitirá llevar una producción “a nivel de cine” a una audiencia más amplia.