Escrita, dirigida, producida y co-protagonizada por Aaron Otoya, “Alfa y Bravo” reúne a un elenco que combina experimentadas figuras de la actuación como Emilram Cossio, Brenda Matos y Santiago Suarez, con las nuevas estrellas de la comedia que conquistan las plataformas virtuales como Mateo Garrido Lecca, Johnny ‘Cholo Soy’ Zare y el popular influencer Sibenitoo.

Este largometraje nos trae la historia del dúo Alfa (Aaron Otoya) y Bravo (Cholo Soy), un ex agente de la CIA que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local apasionado por los deportes extremos. El destino los junta al verse envueltos en problemas con unos mafiosos y se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus “novias” secuestradas por el sindicato criminal transnacional conocido como El Nuevo Movimiento.

A lo largo de su travesía, este dúo forma un lazo inquebrantable mientras se enfrentan a un diverso ejército de criminales. Junto a esta dupla se suman Mateo Garrido Lecca como ‘JuanPa’, Sibenitoo como ‘Flaki’, Santiago Suárez como ‘Rigo’ y Brenda Matos como Florencia.

El director y guionista peruano-estadounidense Aaron Otoya confiesa ser fanático de las películas de acción de los ochenta de Jean Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger y de duplas como Kevin Hart con Ice Cube; cuenta que se inspiró en “El Mariachi” de Robert Rodríguez para crear esta historia en el pueblo de Quilcas, Huancayo, y con protagonistas en el cine comercial que “realmente representen al Perú”.

“Cuando estudiaba el cine peruano vi que las películas comerciales no identificaban el verdadero rostro peruano. A mí me encantan películas como ‘Amores Perros’, ‘Ciudad de Dios’ o ‘Quién quiere ser millonario’ porque es protagonizada por gente que representa a la mayoría del país. Y para mí eso siempre fue una meta”, comenta el realizador.

Sobre su elección de trabajar al lado de las figuras de las redes como Johnny “Cholo Soy” Zare y Sibenitoo, Otoya reafirma que estos son tan artistas como cualquier experimentado y que cuentan con “un gran talento”.

“En Perú todavía aún se resiste en el hecho de juntar a actores y figuras populares de las redes, pero en los Estados Unidos eso ya se está combinando, no sé si es negativo o positivo, pero ahora en Hollywood no te van a dar un papel en una película si no tienes suficientes seguidores en las redes. Yo no lo manejo así, pero reconozco que ellos son las nuevas estrellas y como director sé que el papel que han hecho sorprenderá gratamente”, finaliza el experimentado cineasta de madre trujillana y padre chalaco.