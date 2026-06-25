Alejandra Baigorria no se contuvo y arremetió contra Magaly Medina al afirmar que “la vida da vueltas y el karma existe”, en alusión al enfrentamiento legal que la conductora mantiene con el exfutbolista Jefferson Farfán, quien la cuestionó por el presunto incumplimiento del servicio comunitario dispuesto por el Poder Judicial.

Durante una entrevista con “Amor y Fuego”, la exchica ‘reality’ afirmó que Medina se creía blindada desde su espacio televisivo, donde, según dijo, nadie podía seguirla ni cuestionar su vida privada. Sin embargo, precisó que ahora enfrenta los mismos cuestionamientos que suele hacer a otros, por lo que debe asumir las consecuencias.

“Ella se creía blindada por el tema de que ella tiene un programa que nadie la va seguir a ella, que nadie la va a grabar a ella, que nadie va a criticar su vida... pero ahora sí como critica la vida de los demás ahora la están criticando a ellas... hay que apechugar. Yo apechugo y tengo que aguantarme pero no me voy a quedar callada” , dijo.

Asimismo, la exmodelo recordó que, en sus 14 años en la televisión peruana, ha sido blanco constante de la prensa de espectáculos. En ese sentido, afirmó que siempre ha desmentido las acusaciones con su trabajo y documentos, sin desear el mal ajeno.

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen tras su viaje a Sudáfrica, donde celebraron su aniversario y aprovecharon para alejarse de los escándalos. En la entrevista hablan sobre su relación, la convivencia con la familia y los planes de maternidad, destacando que prefieren ir paso a paso.

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“Yo me saco la mugre por sacar adelante mis trabajos, eso nadie me lo puede criticar... es un buen ejemplo de seguir trabajando... todos cometemos errores y darse golpes de pecho como si uno fuera perfecto”, sostuvo.

Cabe precisar que, Jefferson Farfán denunció a Magaly Medina por el presunto incumplimiento del trabajo comunitario impuesto tras perder el juicio por difamación en su contra, además de la supuesta falsificación de información para justificar sus horas de servicio.

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