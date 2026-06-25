La empresario aseguró que por años fue objeto de críticas y burlas por parte de Medina | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Instagram / Composición EC
La empresario aseguró que por años fue objeto de críticas y burlas por parte de Medina | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria no se contuvo y arremetió contra Magaly Medina al afirmar que “la vida da vueltas y el karma existe”, en alusión al enfrentamiento legal que la conductora mantiene con el exfutbolista Jefferson Farfán, quien la cuestionó por el presunto incumplimiento del servicio comunitario dispuesto por el Poder Judicial.

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