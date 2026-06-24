El modelo venezolano Kevin Díaz, actual competidor de ‘Esto es Guerra’, confirmó que desea tener una relación sentimental con la peruana Onelia Molina, pues dijo estar en “saliditas” con ella y que la respeta como dama.

Y es que, en declaraciones para “América Hoy”, Díaz detalló que actualmente están conociéndose sin presiones y que dejará que las cosas fluyan de manera natural con la odontóloga, también integrante del ‘reality’.

“Quién no quisiera tener una relación con ella, semejante chica. Es estudiosa, trabajadora, inteligente, fuerte, con muchos valores y con una hermosa familia”, enfatizó muy emocionado.

El competidor también aprovechó para marcar distancia de Mario Irivarren, expareja de Molina, quien fue captado abordo de un yate con mujeres extranjeras junto a Said Palao y Patricio Parodi.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Las cosas que salieron al aire muestran lo que pasó. Ella es una excelente chica que merece ser querida, cuidada y tratada como una reina”, declaró el chico reality.

Por su parte, Onelia Molina confirmó ante las cámaras de “Más Espectáculos” que sus padres están al tanto de sus salidas con Díaz y que se está tomando el tiempo necesario para conocerlo.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Lo bloqueó de todos lados, rechaza contacto cero y no dará tercera oportunidad por infidelidad con tercera persona. Coordina con su mamá Marcelas para retirar sus cosas y lamenta perder esa familia.

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Molina aclaró que actualmente permanece soltera y con las puertas abiertas a nuevas experiencias, precisando que no pasó la noche con el competidor, como se especuló tras la difusión de unas imágenes.

En tanto, Irivarren no respondió a las palabras del venezolano, pero reaccionó a un reciente beso que la pareja protagonizó en EEG, minimizando el hecho argumentando que se trató de una escena de ficción.

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