Por su parte, la modelo confirmó que sus padres ya conocen sus salidas con Díaz y que viene tomándose el tiempo necesario para conocerlo | Foto: Instagram / Esto es Guerra / Composición EC
Por su parte, la modelo confirmó que sus padres ya conocen sus salidas con Díaz y que viene tomándose el tiempo necesario para conocerlo | Foto: Instagram / Esto es Guerra / Composición EC
Por Redacción EC

El modelo venezolano Kevin Díaz, actual competidor de ‘Esto es Guerra’, confirmó que desea tener una relación sentimental con la peruana Onelia Molina, pues dijo estar en “saliditas” con ella y que la respeta como dama.

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