Mario Irivarren volvió a convertirse en protagonista de los programas de espectáculos luego de ser captado junto a una joven identificada como Tábata Suárez en una salida que rápidamente despertó rumores de una posible nueva relación sentimental. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ mostraron al exchico reality compartiendo abrazos, risas y gestos cariñosos con la joven en plena vía pública, situación que generó comentarios en redes sociales debido al gran parecido físico de ella con Onelia Molina, expareja del influencer. Aunque el conductor negó que exista un romance, las escenas no pasaron desapercibidas y reavivaron especulaciones sobre su vida amorosa. A continuación, te contamos quién es Tábatha Suárez y qué respondió Mario Irivarren tras la difusión de sus nuevas imágenes comprometedoras.

¿QUÉ MOSTRARON LAS IMÁGENES DE MARIO IRIVARREN Y TÁBATA SUÁREZ?

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a Mario Irivarren caminando y conversando con Tábata Suárez en un ambiente bastante cercano. Durante la salida, el exchico reality fue captado abrazando a la joven y besándole la frente mientras ambos permanecían conversando frente a varios transeúntes. Estas imágenes llamaron rápidamente la atención de los conductores de ‘Amor y Fuego’ y de los seguidores del influencer, quienes comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

Mario Irivarren es captado cariñoso con Tábata Suárez y crecen rumores de romance. (Foto: Captura de YT/Amor y Fuego)

¿QUIÉN ES TÁBATA SUÁREZ Y POR QUÉ YA HABÍA SIDO RELACIONADA CON MARIO?

La joven que apareció junto a Mario Irivarren no sería alguien nuevo en su entorno cercano. Según recordó el programa de espectáculos, Tábata Suárez ya había sido vinculada sentimentalmente con el conductor hace aproximadamente diez años. En 2015 ambos fueron vistos juntos en distintas oportunidades, hecho que generó rumores de una supuesta relación amorosa. Sin embargo, en aquella época los dos descartaron cualquier romance y aseguraron que únicamente mantenían una amistad cercana.

¿POR QUÉ COMPARARON A TÁBATA SUÁREZ CON ONELIA MOLINA?

Uno de los detalles que más comentarios provocó tras el ampay fue el parecido físico entre Tábata Suárez y Onelia Molina, última pareja conocida de Mario Irivarren. Tanto Rodrigo González como Gigi Mitre, los conductores del programa, resaltaron este aspecto, indicando que la joven tenía rasgos similares a la modelo. La comparación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron con la observación.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE?

Tras la difusión de las imágenes, Mario Irivarren decidió pronunciarse y negó que exista una relación sentimental con Tábata Suárez. El conductor restó importancia a los gestos de cariño que aparecieron en televisión y explicó que se trataba de una amistad. “Hay que normalizar las relaciones… o las muestras de afecto entre amigos, ¿no?”, comentó en diálogo con unos de los reporteros del programa. Además, señaló que suele compartir tiempo con amigos y amigas con frecuencia, por lo que no considera extraño ser visto acompañado, según recoge La República.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU VIDA SENTIMENTAL?

Durante la conversación con el reportero, Mario Irivarren reconoció que, debido a la exposición mediática que tiene, será complicado mantener una futura relación fuera del ojo público. “Cuando tenga alguna relación, por más que lo quiera ocultar, ya estoy resignado a que eventualmente me van a exponer”, afirmó el exchico reality. Asimismo, dejó en claro que cuando vuelva a enamorarse las cámaras terminarán descubriéndolo tarde o temprano.

VÍDEO RECOMENDADO: