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Mario Irivarren es captado en romántica escena con joven parecida a Onelia Molina | Composición EC: Instagram / YouTube
Mario Irivarren es captado en romántica escena con joven parecida a Onelia Molina | Composición EC: Instagram / YouTube
Por Redacción EC

Mario Irivarren volvió a convertirse en protagonista de los programas de espectáculos luego de ser captado junto a una joven identificada como Tábata Suárez en una salida que rápidamente despertó rumores de una posible nueva relación sentimental. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ mostraron al exchico reality compartiendo abrazos, risas y gestos cariñosos con la joven en plena vía pública, situación que generó comentarios en redes sociales debido al gran parecido físico de ella con Onelia Molina, expareja del influencer. Aunque el conductor negó que exista un romance, las escenas no pasaron desapercibidas y reavivaron especulaciones sobre su vida amorosa. A continuación, te contamos quién es Tábatha Suárez y qué respondió Mario Irivarren tras la difusión de sus nuevas imágenes comprometedoras.

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