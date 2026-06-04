Las recientes declaraciones de Vania Bludau sobre Alejandra Baigorria han generado una ola de comentarios en el mundo del espectáculo. Luego de que la influencer afirmara que no forma parte del círculo más cercano de la empresaria, muchos interpretaron sus palabras como una señal de distanciamiento o incluso de una posible ruptura de amistad. Ante la repercusión de sus declaraciones, la exchica reality decidió explicar cuál es la verdadera situación entre ambas y aclarar varios aspectos de su vínculo actual. Mientras algunos seguidores se mostraron sorprendidos por sus palabras, Alejandra Baigorria también fue consultada sobre el tema y no dudó en dar su versión de los hechos. A continuación, te contamos qué fue lo que dijeron las protagonistas de esta historia.

¿QUÉ DIJO VANIA BLUDAU SOBRE SU RELACIÓN CON ALEJANDRA BAIGORRIA?

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, la exchica reality decidió aclarar el significado de sus declaraciones que habían sido interpretadas como una señal de distanciamiento. Según explicó, el hecho de no considerar a Alejandra Baigorria parte de su círculo más cercano no significa que exista algún problema entre ellas.

Por el contrario, destacó el cariño que mantiene hacia la empresaria y su entorno familiar. “Yo la quiero mucho, la adoro con todo mi corazón, a ella y a su familia”, expresó. Asimismo, señaló que para ella un vínculo cercano implica compartir constantemente con determinadas personas, algo que actualmente no sucede entre ambas debido a sus diferentes actividades.

Alejandra Baigorria y Vania Bludau.

¿POR QUÉ VANIA ASEGURA QUE YA NO TIENEN UNA CERCANÍA CONSTANTE?

Bludau explicó que sus compromisos personales y laborales han provocado que sus encuentros con Baigorria sean cada vez menos frecuentes. La influencer recordó que pasa largos periodos fuera del país y que sus viajes reducen las oportunidades de coincidir.

Además, remarcó que sus rutinas son completamente distintas en esta etapa de sus vidas. “Yo no ando con ella, no trabajo con ella, no vivo con ella”, comentó para explicar por qué considera que actualmente no existe una convivencia o contacto permanente. La modelo insistió en que esta situación responde únicamente a circunstancias cotidianas y no a una discusión o conflicto entre ambas.

¿EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE VANIA BLUDAU Y ALEJANDRA BAIGORRIA?

Respecto a la posibilidad de conversar con la popular ‘Gringa de Gamarra’, la influencer señaló que no hay ningún tema pendiente que requiera una comunicación inmediata. Sin embargo, dejó claro que no existe ningún impedimento para retomar el contacto cuando alguna de las dos lo considere necesario.

“Si tengo que comunicarme con ella, lo voy a comunicar. Me imagino que también si ella quiere hablar conmigo, va a hablar conmigo”, manifestó, añadiendo que cada una se encuentra enfocada en sus propios asuntos personales y profesionales.

¿CÓMO REACCIONÓ ALEJANDRA BAIGORRIA A LAS DECLARACIONES?

Tras regresar al Perú luego de cumplir diversos compromisos laborales en el extranjero, Alejandra Baigorria fue consultada sobre las palabras de quien ha sido considerada una de sus amigas más cercanas dentro del espectáculo.

La empresaria reconoció que las declaraciones le causaron sorpresa. “Me pareció extraño, así como ustedes, no sé por qué esas declaraciones”, indicó en diálogo con el programa ‘Sin + Q Decir’. No obstante, descartó cualquier ruptura en la relación y aseguró que mantiene el mismo aprecio por Bludau. Incluso recordó un detalle simbólico de su amistad al señalar: “Mi amistad sigue, así que no pasa nada, tenemos un tatuaje juntas”. Además, explicó que todavía no han conversado directamente sobre el tema y que prefiere esperar un encuentro personal para hacerlo, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: