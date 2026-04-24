Un nuevo y polémico ampay continúa remeciendo las redes sociales, y aquel mundo de la farándula que involucra a Alejandra Baigorria y Said Palao, la pareja de esposos cuyo matrimonio de menos de un año parecía resquebrajarse. A través de “Magaly TV, La Firme”, y comprometedoras imágenes, la fiesta en yate que contó con la participación del deportista y ‘chico reality’, terminó revelándose de manera muy particular, siendo la popular empresaria peruana quien tras hacer evidente su tristeza y enojo, finalmente tomó la decisión de permanecer junto a él. Con respecto a esto último, ahora la figura de Vania Bludau llama la atención debido a declaraciones brindadas de manera exclusiva, y entorno a amistad con la popular ‘Gringa de Gamarra’.

VANIA BLUDAU REVELA SI SE ENCUENTRA DISTANCIADA DE ALEJANDRA BAIGORRIA TRAS AMISTE CON SAID PALAO

Gran controversia generó a mediados de marzo 2026, la propalación de imágenes donde Said Palao aparece participando de despedida de soltero en Argentina, y a partir del ampay como tal, Alejandra Baigorria ha venido siendo criticada hasta por propio entorno cercano.

Con respecto a la mediática situación, y tras decidir que la relación continúe, Vania Bludau se refirió a la popular ‘Gringa de Gamarra’ para revelar detalles entorno a dicho episodio, y postura mediante la cual logra evidenciarse cierto distanciamiento entre ambas.

“En este caso, ella no me ha preguntado nada”, respondió para las cámaras de “Amor y Fuego” una ex ‘chica reality’ que además confiesa no formar parte del entorno más cercano de Alejandra Baigorria, y sentir que “todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar la opinión o el consejo de una amiga, lo busca”.

Si bien dijo que mantienen amistad, Vania Bludau revela cierto distanciamiento con la popular empresaria textil, considerando asimismo, y en relación al ampay protagonizado por parte de Said Palao, que es “una falta de respeto grandísima”, y ella habría decidido ponerle fin a relación.

ESTO DECÍA ALEJANDRA BAIGORRIA ACERCA DE LA MATERNIDAD TRAS AMPAY DE SAID PALAO

Parecían la pareja perfecta, y hasta protagonizaron la que muchos denominaron como “La Boda del Año”, sin embargo, y a poco de cumplir un año de casados, la relación conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao experimentaba crisis mediática tras ampay en yate.

La fiesta de Francho Sierralta, hoy revela imágenes comprometedoras que involucran al esposo de la popular ‘Gringa de Gamarra’, y a partir de ello las cámaras de “Amor y Fuego” consiguieron sus primeras declaraciones de manera exclusiva.

Entorno a los rumores asociados a que perdonaría a Said Palao tras participar en despedida de soltero, y debido a ese gran sueño de ser mamá, Alejandra Baigorria despejaba dudas asegurando tener “16 óvulos congelados" para lograr cumplirlo sin necesidad de tenerlo a su lado.

“Que me digan que yo tengo apego emocional, y que por eso yo estoy pensando ... (en perdonarlo)”, refirió también la popular empresaria textil siendo abordada por reportero de “Amor y Fuego” a quien además le hizo saber que se considera una “mujer independiente”, y capaz de criar sola a un hijo.

Con respecto a la crisis mediática que experimentaba junto a Said Palao, Alejandra Baigorria recuerda si haber padecido dependencia emocional, y cuando le sucedió algo similar a este ampay, “estuve tirada en cama, tuve cura de sueño, psicólogos, psiquiatras, antidepresivos, pastillas para dormir ...”, reflejando actualmente otra personalidad e ideal para contrarrestar malos ratos.

“Llevar un matrimonio y una familia es muy difícil”, considera asimismo, y ante las críticas recibidas por parte de internautas que directamente le cuestionan no haberle puesto ya punto final a relación iniciada a mediados de 2020, comparándola de inmediato con Onelia Molina.