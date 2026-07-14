Tilsa Lozano se pronuncia tras prisión preventiva contra Jackson Mora. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Tilsa Lozano se pronuncia tras prisión preventiva contra Jackson Mora. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Por Redacción EC

Tilsa Lozano se pronunció luego de que el Poder Judicial dictara 15 meses de prisión preventiva contra su exesposo, Jackson Mora, quien es investigado por su presunta participación en la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”. La exconductora de televisión respondió a la prensa con firmeza sobre el proceso que enfrenta el empresario.

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