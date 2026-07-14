Tilsa Lozano se pronunció luego de que el Poder Judicial dictara 15 meses de prisión preventiva contra su exesposo, Jackson Mora, quien es investigado por su presunta participación en la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”. La exconductora de televisión respondió a la prensa con firmeza sobre el proceso que enfrenta el empresario.

Durante una entrevista para el programa “América Hoy”, Tilsa Lozano aseguró que desconocía la medida judicial impuesta contra Mora. “No, no sé, me estoy enterando por ti”, respondió inicialmente.

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Luego de conocer el tema, Lozano afirmó que hace más de un año y medio no mantiene ningún tipo de relación con Jackson Mora y que sus vidas tomaron caminos distintos tras el fin de su matrimonio.

Tilsa Lozano se pronuncia tras prisión preventiva contra Jackson Mora. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

“En realidad, yo no tengo nada que opinar. Yo estoy trabajando. Hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona. Él tiene una pareja actual que no soy yo y, en todo caso, deberían preguntarle a ella y no a mí”, señaló Tilsa Lozano al citado medio.

Ante la insistencia de la prensa, que le recordaron que fue esposa del empresario, Tilsa Lozano fue consultada por si temía que la investigación podría afectarla de alguna manera, la exconductora de televisión reiteró que no emitirá comentarios sobre el proceso judicial. “No tengo nada que opinar al respecto”, sentenció.

Caso de Jackson Mora

Jackson Mora afronta una investigación por los presuntos delitos de fraude informático y pertenencia a una organización criminal, luego de que las autoridades lo vincularan al caso conocido como “Los Arquitectos del Fraude”. La medida de prisión preventiva fue dictada mientras continúan las diligencias del Ministerio Público para esclarecer los hechos.