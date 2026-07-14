El punto de partida de esta nota no es un ampay ni una pelea de estudio al estilo Magaly, sino un parte policial: el 2 de julio de 2026, Jackson Mora, empresario deportivo, exboxeador y exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido de forma preliminar como parte de una investigación por presunto fraude informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. La Fiscalía lo vincula con una organización criminal bautizada “Los Arquitectos del Fraude”, acusada de desviar cerca de 10 millones de soles provenientes de fondos municipales.

El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra Mora, quien pasó de ser figura de programas de espectáculos a protagonista de una causa penal. En ese contexto, la historia sentimental con Tilsa Lozano, convertida en materia prima de la televisión durante años, adquiere una nueva lectura. Aquí presentamos la cronología de un matrimonio marcado por la exposición mediática, un divorcio atravesado por deudas y, finalmente, la caída del exesposo en manos de la justicia.

Jackson Mora es trasladado a la Fiscalía al concluir su detención preliminar. (Foto: Difusión)

Cómo llegan al noviazgo Tilsa Lozano y Jackson Mora

Tilsa y Jackson empezaron a aparecer juntos en titulares hacia 2019, cuando el nombre de la conductora comenzó a cruzarse con el de Olinda Castañeda, entonces pareja de Mora. Según recuentos biográficos y notas de espectáculos, Castañeda lo acusó de haberle sido infiel con Lozano. En ese momento, el supuesto triángulo amoroso se convirtió en combustible perfecto para los paneles de tarde y noche. Desde ahí, la relación entre el exboxeador y la exmodelo —también conocida por su tema musical “Soy soltera y hago lo que quiero” (2014)— se trasladó progresivamente del rumor a sus apariciones públicas como si fueran una pareja.

Jackson Mora posa en un evento. (Foto: GRUPO EL COMERCIO)

Con el tiempo, la ruptura entre Jackson y Olinda se consolidó, y el vínculo con Tilsa se convirtió en un noviazgo que la audiencia y los medios simplemente asumieron. En entrevistas posteriores, la propia Lozano ha hablado de “seis años de relación” con Mora, cifra que incluye esa etapa de pareja antes de pasar por el registro civil, una especie de largo preludio donde la televisión los fue instalando como dupla dentro del mapa.

Boda y familia

“Faltan 4 días…”, escribió Lozano en una publicación de Instagram de 2022. “Me siento así como se me ve en la foto (sonriente), pero con 100 kilos de estrés, viendo todo lo que me falta. ¿Es normal que toda novia se sienta así?”, dijo.

El 25 de noviembre de 2022, Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron en un local que ascendía los 10 mil soles de alquiler, coronando así ese noviazgo con una boda que se vio antes cámaras privadas, pero también con imágenes ante las cámaras de la prensa de espectáculos y las críticas agresivas de Magaly Medina. Pero la ceremonia se leía, de cualquier forma, como el “final feliz” de una historia.

La pareja hablaba de estabilidad y proyectos compartidos ante la prensa en esa época. Mora se mostraba como un esposo que acompañaba la vida familiar de Tilsa, incluyendo el vínculo con los hijos que la conductora tiene tras su relación con el empresario Miguel Hidalgo Jr. El exboxeador, por su parte, no ocultaba su entusiasmo ante el hecho de formar una familia con quienes, según contó Tilsa en una entrevista, “conoce desde que son muy chiquitos”.

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Desgaste de la relación

Durante el matrimonio, Tilsa llegó a afirmar que apostaba por la relación y que, pese a las críticas, había elegido construir una vida junto a Mora y sus hijos, una decisión que la ubicaba en un lugar de cierta calma tras años de exposición sentimental. Él, desde su rol de esposo, se describía como alguien que buscaba cuidar ese hogar y se mostraba confiado en que podían sortear las fricciones.

Sin embargo, la convivencia empezó a mostrar fisuras. Y el desgaste se acentuó, entre otras cosas, a raíz de un viaje a Colombia vinculado a negocios, episodio que quedó marcado por versiones de supuesta infidelidad. Un exsocio de Mora en ese país comentó en televisión que le habría sido infiel con una mujer durante ese viaje, acusación que el propio Jackson rechazó de plano: “Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso”, insistió, negando haber traicionado a la conductora. El hecho nunca se esclareció del todo, pero se instaló como punto de quiebre en la narrativa del matrimonio, una grieta que los paneles de farándula retomaron una y otra vez sin llegar a una versión definitiva.

Un divorcio con hijos, deudas y cuentas congeladas

Tras esos meses de tensión, la separación se hizo inevitable. El divorcio civil se firmó el 11 de junio de 2025, luego de varios meses de distanciamiento, tal como recogieron medios y programas que siguieron la historia casi en tiempo real. Aunque Tilsa y Jackson no tuvieron hijos en común, el vínculo se proyectaba sobre la dinámica familiar de la conductora, que decidió preservar la relación afectiva entre Mora y sus pequeños.

Donde el quiebre dejó la huella más dura fue en la economía doméstica. En entrevistas y en el pódcast “La Manada”, Lozano contó que su matrimonio derivó en serios problemas financieros, con créditos firmados durante la convivencia, deudas y cuentas congeladas. “Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’. Por eso, ahora estoy pagando deuda ajena”, dijo la conductora y modelo.

“Yo creo que mi matrimonio fue la peor c***** que me ha pasado”, sentenció a mediados de este año en dicha entrevista.

Jackson Mora: de la farándula al ojo policial

Después del divorcio, Mora continuó vinculado al mundo del deporte y los negocios. Era un empresario deportivo, ligado a la marca FFC MMA SAC (Fusion Fighting Championship (FFC), la promotora de Artes Marciales Mixtas (MMA), y seguía ocasionalmente sus apariciones junto a otras mujeres del circuito de espectáculos, aunque ya lejos del lugar de “esposo de Tilsa Lozano” que lo había acompañado hasta 2025.

Su momento de figura de la farándula se quebró cuando la División de Investigación de Estafas de la Dirincri ejecutó el operativo que lo puso bajo custodia, en julio de este año. Según la investigación, la organización “Los Arquitectos del Fraude” habría desviado millones de soles desde la Municipalidad de Pueblo Nuevo hacia cuentas vinculadas a la empresa familiar, en un esquema que incluye presunto fraude informático y lavado de activos. Mora ha negado los cargos y cualquier vínculo criminal. “Soy inocente”, sostuvo al pronunciarse tras su captura.

El silencio de Tilsa Lozano frente al caso se rompió recién cuando la Justicia confirmó la prisión preventiva contra su exesposo. En realidad, la conductora marcó distancia del proceso. Cuando las cámaras de América Hoy interceptaron a la modelo, se mostró sorprendida con la noticia de la detención de su exesposo. “Yo no tengo nada que opinar. Estoy trabajando. Hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona. Él tiene una pareja actual que no soy yo. Deberían preguntarle a ella y no a mí”, respondió sobre la situación de Mora.

“Hablar de él, para mí, no tiene sentido, ya estoy divorciada. Lo que pasó, pasó, me quedo con los seis años de relación que tuve con él, me quedaré con lo bueno y punto”, dijo.