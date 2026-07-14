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Resumen

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Tilsa Lozano aparece en primer plano junto a su exesposo Jackson Mora. En enero del 2020, la pareja fue captada en la inauguración del nuevo spa de la modelo. (Foto: GRUPO EL COMERCIO)
Tilsa Lozano aparece en primer plano junto a su exesposo Jackson Mora. En enero del 2020, la pareja fue captada en la inauguración del nuevo spa de la modelo. (Foto: GRUPO EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

El punto de partida de esta nota no es un ampay ni una pelea de estudio al estilo Magaly, sino un parte policial: el 2 de julio de 2026, Jackson Mora, empresario deportivo, exboxeador y exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido de forma preliminar como parte de una investigación por presunto fraude informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. La Fiscalía lo vincula con una organización criminal bautizada “Los Arquitectos del Fraude”, acusada de desviar cerca de 10 millones de soles provenientes de fondos municipales.

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