Por Redacción EC

La vida amorosa de Tilsa Lozano ha estado marcada por relaciones polémicas que han llamado la atención del público nacional. Entre sus vínculos más mediáticos fue con el futbolista Juan Manuel Vargas, con quien sostuvo una relación de varios años y se hizo pública en el 2013. Lo que generó la indignación de los televidentes fue que el popular ‘Loco’ estuvo casado con Blanca Rodríguez, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la farándula peruana. Asimismo, a lo largo de los años se le relacionó con diversos personajes del medio, hasta que mantuvo una relación más estable con Miguel Hidalgo y luego con Jackson Mora en 2022, con quien puso fin a su historia de amor debido a presuntas infidelidades. Precisamente, en los últimos días, la modelo peruana ha acaparado nuevamente la atención de los medios y seguidores tras ser ampayada con un nuevo saliente identificado como Andrés Muñoz. Lo que impactó a los internautas fue que el nuevo galán de la presentadora habría sido amigo del peleador, exesposo de Tilsa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.