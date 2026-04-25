La vida amorosa de Tilsa Lozano ha estado marcada por relaciones polémicas que han llamado la atención del público nacional. Entre sus vínculos más mediáticos fue con el futbolista Juan Manuel Vargas, con quien sostuvo una relación de varios años y se hizo pública en el 2013. Lo que generó la indignación de los televidentes fue que el popular ‘Loco’ estuvo casado con Blanca Rodríguez, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la farándula peruana. Asimismo, a lo largo de los años se le relacionó con diversos personajes del medio, hasta que mantuvo una relación más estable con Miguel Hidalgo y luego con Jackson Mora en 2022, con quien puso fin a su historia de amor debido a presuntas infidelidades. Precisamente, en los últimos días, la modelo peruana ha acaparado nuevamente la atención de los medios y seguidores tras ser ampayada con un nuevo saliente identificado como Andrés Muñoz. Lo que impactó a los internautas fue que el nuevo galán de la presentadora habría sido amigo del peleador, exesposo de Tilsa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ANDRÉS MUÑOZ SOBRE SU AMISTAD CON JACKSON MORA, EXPAREJA DE TILSA LOZANO?

Hace unos días, a través del programa ‘Magaly TV La Firme’, presentaron unas imágenes en la que aparece Tilsa Lozano compartiendo agradables momentos con Andrés Muñoz, un arquitecto que trabaja en proyectos de viviendas y condominios en el norte del país. A pesar desde que en un inicio los televidentes especularon sobre un posible vínculo amoroso entre ambos, lo cierto es que el profesional salió a negar que exista una relación sentimental, argumentando que son solo amigos muy cercanos. Sin embargo, en medio de los rumores, él salió a aclarar el tema e indicó que se encuentra saliendo formalmente con la exconejita, ya que está separado de su aún esposa, con quien se encuentra en proceso de divorcio.

“Estoy soltero y estamos saliendo y nos llevamos súper bien. La ponen a Tilsa como si se estuviera metiendo con un hombre casado, dañando un hogar, y eso es totalmente falso”, dijo al inicio. Así, al ser consultado por una fotografía en la que aparece junto a Jackson Mora, exesposo de Tilsa, el arquitecto señaló que mantuvieron una amistad hace años, evitando profundizar sobre si aún conservan vínculo. No obstante, precisó que compartieron entrenamientos durante un periodo. “Hemos entrenado años. Ya sé a dónde quieres llegar con este tema, pero no va por ahí. Yo con Jackson no tengo ningún problema, hemos sido amigos, hemos entrenado años y todo bien. Aquel tema es otro”, precisó.

¿QUIÉN ES ANDRÉS MUÑOZ?

Andrés Muñoz Álvarez Calderón es un arquitecto de profesión que ha consolidado una carrera como empresario en el rubro de bienes raíces en el país. Este personaje es identificado como el gestor detrás de proyectos inmobiliarios de descanso, siendo el fundador del condominio ÄMAK en la playa de Vichayito, Piura. Más allá de sus oficinas, el nuevo interés amoroso de Lozano cultiva una faceta creativa como artista y posee una notable disciplina física, ostentando el grado de cinturón negro en jiu-jitsu, según informa La República.