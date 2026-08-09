Los seguidores de Spider-Man llevan tiempo preguntándose cuándo Miles Morales dará el salto a la pantalla grande dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque el personaje todavía no ha aparecido en las películas de la franquicia, su llegada podría estar cada vez más cerca. Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker, reveló que Marvel Studios y Sony ya tendrían definido un plan para incorporarlo. Esta posible introducción marcaría un nuevo capítulo para el popular héroe arácnido. La llegada de Miles Morales también podría representar un importante cambio generacional dentro de la historia de Spider-Man. El personaje es uno de los más reconocidos del universo de Marvel y ha ganado gran popularidad entre los seguidores de la franquicia. Según lo señalado por Holland, su incorporación estaría contemplada como parte de una eventual transición del protagonismo. De esta manera, Miles podría asumir progresivamente el legado que actualmente pertenece a Peter Parker.

Estos son los cambios que podría hacer MCU referente a Spider-Man, según señala Tom Holland

Tom Holland adelantó que el futuro de Spider-Man podría estar marcado por importantes cambios dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor aseguró que existe una visión definida sobre cómo se desarrollaría el relevo del personaje, una posibilidad que le genera gran entusiasmo. Según sus declaraciones, las conversaciones sobre este proceso forman parte de los proyectos que más le ilusionan. La transición representaría una nueva etapa para el popular héroe arácnido.

En este escenario, Marvel Studios y Sony ya tendrían previsto incorporar a Miles Morales al UCM en un futuro cercano. El personaje podría asumir progresivamente el manto de Spider-Man y convertirse en el sucesor de Peter Parker. Aunque todavía no se conocen detalles concretos sobre su debut, la posibilidad ha despertado expectativa entre los seguidores. Su llegada supondría además la introducción de una nueva generación para la franquicia.

¿Cómo sería el final de Spider-Man según menciona Tom Holland? Aunque no hay algo confirmado, pero si una pista

Aunque Miles Morales no forma parte oficialmente del elenco de Spider-Man: Brand New Day, una escena de la película ha despertado numerosas teorías entre los seguidores. Durante la secuencia en la que Peter Parker abandona un hospital mientras Punisher distrae a la multitud vestido como Spider-Man, un niño llama especialmente la atención. A diferencia del resto de las personas, el menor dirige su mirada directamente hacia Peter. Este detalle ha llevado a algunos fanáticos a relacionarlo con el posible debut de Miles en el UCM.

El niño es interpretado por Elvis Carlos y figura en los créditos únicamente bajo el nombre de “Web Kid” (Niño Araña). Esta denominación, sumada a su aparente conexión con Peter Parker, ha alimentado las especulaciones sobre su verdadera identidad. Para algunos seguidores, la escena podría representar una presentación secreta de Miles Morales dentro del universo de Marvel. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde esta teoría.

¿En qué películas de Spider-man aparece Miles Morales dentro del Universo Cinematográfico de Marvel?

Miles Morales ha cobrado protagonismo en las películas animadas de Spider-Man, donde se ha consolidado como una de las versiones más populares del personaje. En Spider-Man: Un nuevo universo (2018), el joven de Brooklyn se convierte en el nuevo héroe tras ser mordido por una araña especial. Posteriormente, en Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), continúa enfrentando nuevos desafíos. Ambas producciones exploran su evolución como Spider-Man y su vínculo con otras versiones del héroe.

En cambio, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, Miles Morales todavía no ha sido presentado oficialmente como Spider-Man. La versión interpretada por Tom Holland corresponde a Peter Parker, quien ha protagonizado las películas del UCM. En torno a Spider-Man: Brand New Day han surgido teorías sobre una posible aparición de Miles. Sin embargo, cualquier supuesto debut del personaje debe considerarse especulación mientras no exista una confirmación oficial de Marvel o Sony.

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