Por Redacción EC

Los seguidores de Spider-Man llevan tiempo preguntándose cuándo Miles Morales dará el salto a la pantalla grande dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque el personaje todavía no ha aparecido en las películas de la franquicia, su llegada podría estar cada vez más cerca. Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker, reveló que Marvel Studios y Sony ya tendrían definido un plan para incorporarlo. Esta posible introducción marcaría un nuevo capítulo para el popular héroe arácnido. La llegada de Miles Morales también podría representar un importante cambio generacional dentro de la historia de Spider-Man. El personaje es uno de los más reconocidos del universo de Marvel y ha ganado gran popularidad entre los seguidores de la franquicia. Según lo señalado por Holland, su incorporación estaría contemplada como parte de una eventual transición del protagonismo. De esta manera, Miles podría asumir progresivamente el legado que actualmente pertenece a Peter Parker.