Un reciente ‘ampay’ volvió a colocar a Tilsa Lozano en el centro de la atención mediática, pero esta vez no solo por las imágenes difundidas, sino también por la identidad del hombre que la acompañaba. Se trata de Andrés Muñoz, un empresario que pasó de mantener un perfil bajo a protagonizar titulares en cuestión de horas, especialmente luego de negar cualquier vínculo sentimental con la conductora pese a los registros que evidenciaban cercanía entre ambos. La controversia creció rápidamente cuando, tras sus primeras declaraciones, decidió cambiar su versión y admitir que existe un vínculo más cercano, lo que despertó aún más interés sobre su vida personal. Este giro inesperado, sumado a detalles sobre su situación matrimonial y sus propias palabras sobre Tilsa, ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUIÉN ES ANDRÉS MUÑOZ?

Andrés Muñoz Álvarez Calderón es un arquitecto de profesión que ha consolidado una carrera como empresario en el rubro de bienes raíces en el país. Este personaje es identificado como el gestor detrás de proyectos inmobiliarios de descanso, siendo el fundador del condominio ÄMAK en la playa de Vichayito, Piura.

Más allá de sus oficinas, el nuevo interés amoroso de Lozano cultiva una faceta creativa como artista y posee una notable disciplina física, ostentando el grado de cinturón negro en jiu-jitsu, según informa La República.

Su salto al ojo público ocurrió tras ser captado en un viaje internacional y en escenas de afecto fuera del hogar de la conductora.

¿POR QUÉ ANDRÉS MUÑOZ NEGÓ AL INICIO SU RELACIÓN CON TILSA LOZANO?

Tras la difusión de las imágenes, Muñoz fue abordado por reporteros de ‘Magaly TV La Firme’ y optó por minimizar lo ocurrido. En ese momento, aseguró que no existía ningún romance con la conductora, afirmando: “Somos amigos, somos súper amigos”. Con esa respuesta, intentó restar importancia a las escenas captadas, pese a que incluían un beso y un viaje compartido.

Posteriormente, en diálogo con el programa digital ‘Q’ Bochinche’, explicó que su reacción inicial estuvo motivada por incomodidad frente a la exposición pública y el interés mediático. “Mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos”, indicó, dejando entrever que prefirió evitar dar detalles en ese momento.

¿QUÉ DIJO AHORA SOBRE SU VÍNCULO CON LA CONDUCTORA?

Con el paso de las horas, el empresario cambió su versión y reconoció que la relación con Tilsa Lozano es más cercana de lo que había admitido inicialmente. Según explicó, ambos mantienen un vínculo que ha evolucionado con el tiempo y actualmente comparten salidas. “Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos”, señaló para ‘Q’ Bochinche‘, confirmando que existe una conexión más allá de la amistad.

Incluso, al ser consultado directamente, fue más claro: “Estamos saliendo”, dejando en evidencia que el vínculo tiene un matiz más personal. Además, destacó cualidades de la conductora, afirmando que lo que más valora es “su corazón”, lo que aportó un tono más cercano a sus declaraciones.

¿QUÉ OCURRE CON EL MATRIMONIO DE ANDRÉS MUÑOZ?

Uno de los puntos más polémicos ha sido el estado civil del empresario, quien legalmente figura como casado. Ante esto, Muñoz aclaró que, aunque el papel oficial diga lo contrario, en la práctica su relación anterior ha terminado definitivamente hace bastante tiempo. “El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real”, precisó para despejar dudas sobre una posible infidelidad.

Asimismo, sostuvo que existe una comunicación transparente con la madre de sus hijos respecto a su nueva etapa con la conductora de televisión: “Mi expareja sabe que salgo con ella incluso, nos llevamos súper bien”.

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