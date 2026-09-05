Mario Irivarren se ha convertido en una de las figuras más populares de la farándula peruana y, a lo largo de su trayectoria, ha protagonizado diversas polémicas. De hecho, sus relaciones sentimentales, así como distintos episodios ocurridos en televisión y redes sociales, lo han mantenido constantemente en el centro de la atención de la prensa de espectáculos. Así, en esta oportunidad, el deportista y su expareja, Onelia Molina, vuelven a estar, una vez más, en el ojo público luego de que ambos compartieran en sus redes sociales fotografías de sus nuevos departamentos. Sin embargo, más allá de las coincidencias en los acabados y exteriores de ambos inmuebles, el exchico reality confirmó cómo se dio la situación que llevó a que ambos compraran un predio en el mismo edificio de San Isidro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SE DIO LA COINCIDENCIA DE QUE MARIO IRIVARREN Y ONELIA MOLINA COMPRARÁN DEPARTAMENTOS EN EL MISMO EDIFICIO?

En declaraciones para ‘La Manada’, Mario Irivarren contó que planificó la compra de su nuevo departamento en San Isidro hace dos años, cuando el proyecto aún se encontraba en planos. De acuerdo con el conductor del podcast, la vivienda piloto llamó mucho su atención, por lo que no dudó en adquirirla como una inversión, tras llegar a un acuerdo con la empresa inmobiliaria. Sin embargo, en medio de las especulaciones y los cuestionamientos por un supuesto “comportamiento tóxico”, el deportista dejó en claro que Onelia Molina también cuenta con uno en el mismo edificio, luego de que él se lo recomendara cuando ambos aún eran pareja.

Según Irivarren, la arequipeña quedó fascinada con el proyecto, por lo que también decidió adquirir un departamento en su momento con el objetivo de alquilarlo y generar ingresos, descartando así que ambos puedan coincidir de manera intencional en los ascensores o pasillos del inmueble. “Compré ese departamento hace dos años en planos. Fui un día a ver el proyecto, me gustó, estaba bonito, no había ni un ladrillo todavía, y me animé y compré el departamento porque además llegué a un buen acuerdo con la constructora. Los dos tenemos un departamento en el mismo edificio, pero ninguno lo compró para vivir. O sea, ninguno lo compró como vivienda, los dos lo compramos como inversión”, explicó.

¿CÓMO REACCIONÓ MARIO IRIVARREN TRAS SU AMPAY EN ARGENTINA?

En una edición del pódcast ‘La Manada’, Rafael Cardozo se presentó como invitado para hablar sobre diversos temas de la farándula peruana, sin imaginar que pondría en aprietos a Mario Irivarren con fuertes preguntas sobre el último ampay en el que fue protagonista y que evidenció una presunta infidelidad a su entonces pareja, Onelia Molina. Durante su intervención, el brasileño le consultó al chico reality cuál fue su reacción al ver las imágenes que lo comprometían con otras mujeres en Argentina y que fue un tema muy polémico en la farándula nacional. “¿Conversaste con ella del tema? ¿Trataste de defenderte o aceptaste todo? ¿Esperaste las imágenes para saber qué iba a salir? ¿Qué le dijiste?”, consultó.

Frente a estas preguntas, el deportista fue claro al fijar su posición y aseguró que no tocará el tema ni brindará explicaciones sobre lo sucedido debido a que está relacionado con su vida privada. Aunque dejó entrever que, tras las exposición de las imágenes, no insistió en arreglar la situación con Onelia, dejando que cada uno siga su camino. “Yo nunca voy a contar detalles personales de mi vida. Lo que haya pasado en mi vida privada se va a quedar ahí. Lo único es lo que ya te dije al inicio. Desde el segundo uno, mi postura fue la de jugador 1, eliminado. Ahí tú deduce cuál fue mi postura”, sostuvo Irivarren.