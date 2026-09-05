Por Manuel Gomez

Mario Irivarren se ha convertido en una de las figuras más populares de la farándula peruana y, a lo largo de su trayectoria, ha protagonizado diversas polémicas. De hecho, sus relaciones sentimentales, así como distintos episodios ocurridos en televisión y redes sociales, lo han mantenido constantemente en el centro de la atención de la prensa de espectáculos. Así, en esta oportunidad, el deportista y su expareja, Onelia Molina, vuelven a estar, una vez más, en el ojo público luego de que ambos compartieran en sus redes sociales fotografías de sus nuevos departamentos. Sin embargo, más allá de las coincidencias en los acabados y exteriores de ambos inmuebles, el exchico reality confirmó cómo se dio la situación que llevó a que ambos compraran un predio en el mismo edificio de San Isidro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.