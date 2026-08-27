Mario Irivarren negó que exista alguna posibilidad de retomar contacto con su expareja Onelia Molina. ( Foto: Captura de video - SATÉLITE+ / Instagram - @oneliamolina_)
Mario Irivarren negó que exista alguna posibilidad de retomar contacto con su expareja Onelia Molina. ( Foto: Captura de video - SATÉLITE+ / Instagram - @oneliamolina_)
Por Redacción EC

Mario Irivarren rompió su silencio tras las recientes especulaciones que surgieron luego de su coincidencia con Onelia Molina en una fiesta. El exchico reality negó tajantemente haber intentado acercarse a su expareja y aseguró que no tiene intención de retomar ningún tipo de contacto con ella.

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