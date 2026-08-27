Mario Irivarren rompió su silencio tras las recientes especulaciones que surgieron luego de su coincidencia con Onelia Molina en una fiesta. El exchico reality negó tajantemente haber intentado acercarse a su expareja y aseguró que no tiene intención de retomar ningún tipo de contacto con ella.

El tema surgió luego de que ambos coincidieran en una boda a la que Onelia asistió acompañada de Kevin Díaz, su actual pareja. Aunque los dos mantuvieron distancia durante el evento, posteriormente la modelo fue consultada sobre un supuesto intento de acercamiento de Mario a través de una amiga.

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Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Onelia evitó confirmar o negar lo ocurrido y prefirió no brindar detalles. La integrante de “Esto es Guerra” explicó que no quería alimentar especulaciones por respeto a Kevin Díaz, con quien viene iniciando una relación sentimental.

Mario Irivarren niega acercamiento a Onelia Molina.

Ante esto, Mario Irivarren señaló que la falta de una respuesta directa dejó abierta la posibilidad de que efectivamente hubiera buscado algún tipo de acercamiento. Por ello, decidió aclarar públicamente su posición y negar que haya ocurrido algo similar.

“Me extrañó y generó curiosidad el hecho de no responder correctamente. ¿Por qué jugar a la ambigüedad o dejarlo en el aire? Yo veo su respuesta y entiendo que efectivamente pasó (que intentó tener un acercamiento)”, resaltó el exchico reality.

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“En ningún momento intenté buscar ni busqué el contacto y nunca he hablado con un tercero pidiendo la intervención para que me ayude a tener un tipo de conversación en su momento. No está en mis planes, nunca intenté cruzarme con nadie. No intenté hacer contacto de miradas ni intenté hablar con nadie. No ha pasado ni va a pasar”, agregó.

Mario Irivarren coincidió con su expareja Onelia Molina durante un matrimonio. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme)

Mario Irivarren fue enfático al señalar que respeta la relación que Onelia Molina mantiene actualmente con Kevin Díaz y que no existe ningún interés de su parte en generar incomodidad entre ambos.

“Entiendo y respeto que tiene una relación (con Kevin) y está todo bien. De mi lado, no existe el más mínimo deseo de querer o generar ni la más mínima molestia”, aseveró Irivarren durante su podcast junto a Laura Spoya y Gerardo Pe.