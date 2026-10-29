El chico reality Mario Irivarren aclaró que el lujoso anillo con diamante obsequiado a su pareja, la modelo Tábata Suárez, no representa un compromiso de matrimonio, sino que fue entregado para formalizar su noviazgo.

Al ser entrevistado por “Amor y Fuego”, el empresario señaló que la sortija responde al buen momento económico que atraviesa y al deseo de compartirlo con su pareja.

“Afortunadamente me va muy bien, no me puedo quejar, y cuando uno tiene, lo quiere compartir con las personas que más quiere. No era un anillo de compromiso”, indicó.

De igual manera, mencionó que descartaron una propuesta con arreglos y letras debido a las preferencias de Taba. “Justo habíamos visto unos amigos que le habían pedido como con toda esta parafernalia de las letras y las flores, pero ella me dijo ‘ni se ocurra’”, expresó.

Por otro lado, al ser consultado sobre el tiempo en que su expareja Onelia Molina inició un romance con Kevin Díaz, Irivarren sostuvo que las decisiones pertenecen al ámbito privado de cada individuo.

Según explicó, los plazos varían según la perspectiva de cada persona y recordó que él oficializó su vínculo actual tras seis meses de su ruptura anterior.

Finalmente, el empresario aseguró que vive por una etapa distinta en su vida y descartó verse envuelto en situaciones polémicas similares a las del pasado.

“Ya estoy en una nueva etapa en mi vida, muy contento con la vida que vivo hoy en día y no la voy a arruinar”, concluyó.

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