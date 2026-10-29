Para el modelo peruano, el anillo que le dio a su novia, no representa una propuesta de matrimonio | Foto: Captura de YouTube (Amor y Fuego) / Instagram de Tabata Suárez / Composición EC
Para el modelo peruano, el anillo que le dio a su novia, no representa una propuesta de matrimonio | Foto: Captura de YouTube (Amor y Fuego) / Instagram de Tabata Suárez / Composición EC
Por Redacción EC

El chico reality Mario Irivarren aclaró que el lujoso anillo con diamante obsequiado a su pareja, la modelo Tábata Suárez, no representa un compromiso de matrimonio, sino que fue entregado para formalizar su noviazgo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?