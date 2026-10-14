Tabata Suárez habla de su relación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram / @marioirivarren)
Tabata Suárez habla de su relación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram / @marioirivarren)
Por Redacción EC

Tabata Suárez se pronunció sobre su relación sentimental con Mario Irivarren y aseguró que ambos atraviesan un buen momento. Durante una entrevista con las cámaras de Amor y Fuego, la tripulante de cabina también descartó una supuesta rivalidad con Onelia Molina y Kevin Díaz, y reveló que conoce al exchico reality desde hace aproximadamente 14 años.

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