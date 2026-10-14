Tabata Suárez se pronunció sobre su relación sentimental con Mario Irivarren y aseguró que ambos atraviesan un buen momento. Durante una entrevista con las cámaras de Amor y Fuego, la tripulante de cabina también descartó una supuesta rivalidad con Onelia Molina y Kevin Díaz, y reveló que conoce al exchico reality desde hace aproximadamente 14 años.

La influencer fue abordada por un reportero del programa de espectáculos, quien le preguntó por su romance con el integrante de Esto es guerra. Ante la consulta sobre cómo marcha su relación, Suárez respondió: “Todo perfecto” , sin brindar mayores detalles sobre su vida privada.

La joven explicó que su vínculo con Irivarren se inició a partir de una amistad que se prolongó durante varios años, antes de que ambos decidieran iniciar una relación sentimental.

“Yo no hice nada, solo fuimos amigos muchos años. (Israel nos presentó) como hace 14 años” , señaló Suárez al recordar cómo conoció a su actual pareja. De esta manera, precisó que Israel Dreyfus fue quien los presentó cuando todavía eran amigos.

Durante la conversación, la tripulante de cabina también fue consultada sobre una posible competencia con Onelia Molina y Kevin Díaz. Frente a esta pregunta, rechazó que exista algún enfrentamiento entre ellos.

“¡No hay competencia!”, respondió la influencer, quien evitó alimentar las especulaciones sobre una supuesta disputa con las personas mencionadas durante la entrevista.

¿Qué dijo Tabata Suárez sobre los viajes de Mario Irivarren?

Otro de los temas abordados fue el reciente viaje de Mario Irivarren junto a Austin Palao, Patricio Parodi y Diego Rodríguez. Al respecto, Suárez explicó que su pareja se encontraba esquiando con sus amigos y recordó que ella también suele viajar con su propio grupo.

“Está esquiando. Yo estuve en Maldivas hace algunas semanas con mis amigos, así que… Yo estuve de vacas hace unos meses, así que igualito ”, comentó.

Asimismo, la influencer indicó que viajar forma parte de su rutina laboral como tripulante de cabina y señaló que comparte con Irivarren el gusto por conocer distintos destinos.