RJ Mitte, recordado actor de “Breaking Bad”, falleció a los 34 años. (Foto: AMC)
RJ Mitte, recordado actor de “Breaking Bad”, falleció a los 34 años. (Foto: AMC)
Por Redacción EC

El actor estadounidense Roy Frank, más conocido como ‘RJ Mitte’ y recordado por su trabajo como ‘Walter White Jr.’ en la serie “Breaking Bad”, fue hallado sin vida en el estado de Texas, California, según informó el portal TMZ.

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