El actor estadounidense Roy Frank, más conocido como ‘RJ Mitte’ y recordado por su trabajo como ‘Walter White Jr.’ en la serie “Breaking Bad”, fue hallado sin vida en el estado de Texas, California, según informó el portal TMZ.

El citado medio indicó que un funcionario del condado confirmó el deceso ocurrido, señalando que las autoridades locales todavía mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte. Se presume de manera preliminar que se trataría de un caso de suicidio.

La noticia también fue confirmada por un representante del actor, quien expresó su pesar por la partida del joven artista: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”.

Nacido en 1992, RJ Mitte se dio a conocer por su rol como Walter Jr. en "Breaking Bad". Foto: AMC.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en “Breaking Bad”, la aclamada producción de AMC protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. En la ficción, interpretó a ‘Walter White Jr.’, el hijo del personaje principal, y formó parte de 56 episodios de la serie, emitida entre 2008 y 2013.

Su participación en la producción también tuvo un significado personal. RJ Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición que compartía con su personaje, y aprovechó su presencia en la industria audiovisual para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión.

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Además de su trabajo en “Breaking Bad”, Mitte participó en otras producciones, entre ellas “Switched at Birth”, “The Oak Room”, “The Recall” y “The Guardians of Justice”. Su carrera le permitió desarrollar distintos proyectos en el entretenimiento y consolidar una presencia propia más allá del papel que lo hizo conocido ante el público internacional.

En los días previos a su fallecimiento, el actor había hablado sobre el impacto que tuvo “Breaking Bad” en su vida y la relación que conservaba con sus compañeros de reparto, según reportó TMZ.