Los actores RJ Mitte (izquierda) y Bryan Cranston durante la presentación del DVD de la última temporada de Breaking Bad, realizada el 25 de noviembre de 2013 en Los Ángeles, California, Estados Unidos | Foto: AFP / Kevin Winter
Los actores RJ Mitte (izquierda) y Bryan Cranston durante la presentación del DVD de la última temporada de Breaking Bad, realizada el 25 de noviembre de 2013 en Los Ángeles, California, Estados Unidos | Foto: AFP / Kevin Winter
Por Redacción EC

El actor estadounidense Bryan Cranston confirmó este lunes el fallecimiento de RJ Mitte, su compañero de reparto en la serie ‘Breaking Bad, quien murió a los 34 años en su domicilio ubicado en la ciudad de Brownsville, Texas, tras confirmarse que la causa del deceso fue un suicidio.

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