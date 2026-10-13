El actor estadounidense Bryan Cranston confirmó este lunes el fallecimiento de RJ Mitte, su compañero de reparto en la serie ‘Breaking Bad’, quien murió a los 34 años en su domicilio ubicado en la ciudad de Brownsville, Texas, tras confirmarse que la causa del deceso fue un suicidio.

Cranston utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una emotiva despedida en la que recordó el inicio de su relación laboral y personal con el joven intérprete. “Me siento profundamente dolido mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en ‘Breaking Bad’, ha muerto”, manifestó el actor.

Mitte se sumó al elenco de la ficción de la cadena AMC cuando tenía 14 años para interpretar a Walter White Jr., rol que desempeñó a lo largo de 56 episodios emitidos entre 2008 y 2013.

Sobre la etapa inicial de las grabaciones del episodio piloto en febrero de 2007, Cranston señaló que el joven era inexperto, pero que con el tiempo se convirtió en un gran actor.

RJ Mitte (derecha) como Walter White Jr. junto a Bryan Cranston (izquierda) y Anna Gunn en la primera temporada de Breaking Bad en 2008.

El protagonista de la producción también destacó la determinación del artista para afrontar las jornadas de trabajo a pesar de su diagnóstico de parálisis cerebral, condición que padecía desde los tres años.

Según indicó Cranston, Mitte utilizó su visibilidad en televisión para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y asumir la dirección de una organización filantrópica enfocada en apoyar a dicha comunidad.

Respecto a las circunstancias de su fallecimiento, Cranston calificó la noticia como devastadora y reveló que mantenía contacto reciente con él.

“Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie... Te extrañaré, hijo”, escribió en su publicación.

*Con información de EFE

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