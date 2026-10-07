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Amy Gutiérrez se prepara para debutar por primera vez con un concierto propio en el Gran Teatro Nacional, un nuevo paso en una carrera que empezó cuando era niña.
Amy Gutiérrez se prepara para debutar por primera vez con un concierto propio en el Gran Teatro Nacional, un nuevo paso en una carrera que empezó cuando era niña.
Por Sonia del Águila

Amy Gutiérrez empezó a cantar a los siete años. A los 13 ganó “La voz Kids”. Después llegaron las agrupaciones, Son Tentación, You Salsa, la carrera solista, los escenarios, las canciones y también los golpes que casi nunca aparecen en una fotografía promocional. Ahora, a los 28, una nueva fecha se suma a esa historia: el 7 de noviembre cantará por primera vez en el Gran Teatro Nacional, en un espectáculo concebido especialmente para recorrer su trayectoria.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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