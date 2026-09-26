La cantante peruana Amy Gutiérrez ofrecerá su primer concierto solista en el Gran Teatro Nacional el próximo sábado 7 de noviembre a las 8:00 p.m., donde estrenará la producción de gran formato titulada “Amy Gutiérrez, mi primer Gran Teatro”.

El espectáculo fue diseñado como un recorrido por las distintas etapas de su carrera musical e incluirá temas conocidos como “No sé”, “Alguien”, “Vamos a escapar”, “No te contaron mal” y “Qué pasaría”, además de sus más recientes lanzamientos “Best Part”, “Era para siempre” y “Cuidado conmigo”.

La propuesta combinará géneros como la salsa, la balada, la música tropical y la música criolla, incorporando nuevos arreglos de carácter sinfónico, una experiencia visual inmersiva y un elenco integrado por más de 20 músicos, intérpretes y bailarines en escena.

“Llegar al Gran Teatro Nacional significa muchísimo para mí. Es un escenario que siempre he admirado y poder tener mi propio concierto ahí es un sueño que finalmente se hace realidad”, dijo Amy.

Afiche del evento

Su trayectoria abarca desde sus inicios en el programa “La Voz Kids Perú” hasta su consolidación en la industria local, etapa que suma ahora esta presentación en uno de los escenarios más relevantes del país.

Las entradas para el evento del 7 de noviembre ya están a la venta en Ticketmaster.