La propuesta combinará géneros como la salsa, la balada, la música tropical y la música criolla | Foto: Difusión
La propuesta combinará géneros como la salsa, la balada, la música tropical y la música criolla | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante peruana Amy Gutiérrez ofrecerá su primer concierto solista en el Gran Teatro Nacional el próximo sábado 7 de noviembre a las 8:00 p.m., donde estrenará la producción de gran formato titulada “Amy Gutiérrez, mi primer Gran Teatro”.

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