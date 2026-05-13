Resumen

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El evento se llevará a cabo el martes 19 de mayo, a las 2 de la tarde (cuatro horas), en el CC. Deportivo Lima - Av. Alameda Sur 659, Chorrillos | Foto: Difusión
El evento se llevará a cabo el martes 19 de mayo, a las 2 de la tarde (cuatro horas), en el CC. Deportivo Lima - Av. Alameda Sur 659, Chorrillos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante nacional Amy Gutiérrez será la encargada de dar vida al esperado evento de Audiomusica este martes 19 de mayo en Lima. Su presentación marcará el inicio de una experiencia sensorial única, donde la música y la tecnología convergen para mostrar el verdadero potencial del nuevo sistema acústico MYRA.