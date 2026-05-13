La cantante nacional Amy Gutiérrez será la encargada de dar vida al esperado evento de Audiomusica este martes 19 de mayo en Lima. Su presentación marcará el inicio de una experiencia sensorial única, donde la música y la tecnología convergen para mostrar el verdadero potencial del nuevo sistema acústico MYRA.

La voz de Amy, conocida por su fuerza y versatilidad, se convierte en el vehículo perfecto para demostrar la fidelidad sonora y la precisión de esta innovadora propuesta italiana.

El evento se llevará a cabo el martes 19 de mayo, a las 2 de la tarde (cuatro horas), en el CC. Deportivo Lima - Av. Alameda Sur 659, Chorrillos. Tendrá como expositores a Matteo Stella (FBT Italy) y Alessandro Bassetti (FBT Italy).

Cabe señalar que la prestigiosa firma Audiomusica develará en Lima el sistema MYRA, una joya de la ingeniería acústica nacida en Italia. Este nuevo line array no solo representa un avance tecnológico, sino también una invitación a redescubrir la pureza del sonido, diseñado meticulosamente para elevar la fidelidad en escenarios donde la emoción y la técnica deben convivir en perfecta armonía.

El evento se perfila como un punto de encuentro esencial para la comunidad de ingenieros de sonido, proveedores de tecnología y artistas que buscan llevar sus propuestas a un nivel superior.

Más que una demostración técnica, la jornada busca celebrar el arte de la escucha, permitiendo a los asistentes experimentar de cerca la calidez y potencia de un sistema que promete transformar la dinámica de los eventos en vivo en nuestra región.

El evento está dirigido a profesionales del audio, dueños de empresas de alquiler de equipos (rental) y especialistas del sector. Los interesados podrán asegurar su cupo registrándose a través del enlace disponible en la biografía del perfil oficial de Instagram de Audiomusica Perú: @audiomusicape.

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