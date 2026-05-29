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El cuarteto de jazz peruano interpreta el álbum "Pinball". (Foto: Cortesía)
El cuarteto de jazz peruano interpreta el álbum "Pinball". (Foto: Cortesía)
Por Francisco Melgar Wong

“Pinball”, el álbum debut del cuarteto integrado por el saxofonista Andrew de Chair Baker, el tecladista Francisco Haya de la Torre, el bajista Teté Leguía y el baterista Ken Ychicawa, se ha convertido en uno de los discos peruanos más aclamados en lo que va del año. Se trata de una distinción polémica si consideramos que estamos frente a un álbum que desafía largamente las expectativas del oyente: la tonalidad cede su centro, los ritmos se escurren entre los dedos, las melodías borran sus propias huellas mientras se adentran en una espesura de erizados bordes sonoros. Paradójicamente, esta ausencia de parámetros definidos –que sin duda debe haber provocado rechazo en más de uno– es el motor creativo del disco y, para quienes consigan captarlo, su principal atractivo.

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