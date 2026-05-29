Los conductores peruanos enfrentan un panorama complejo en materia de combustibles este viernes 29 de mayo de 2026. Según los datos actualizados de la plataforma Facilito de Osinergmin, el gasohol regular de 90 octanos en Lima oscila entre S/ 17,85 y S/ 23,49 por galón, mientras que el gasohol premium (95-97 octanos) varía entre S/ 18,79 y S/ 25,49 por galón. Esta dispersión de precios, que puede alcanzar hasta cinco soles de diferencia entre estaciones, representa un desafío económico tanto para familias como para transportistas que dependen de sus vehículos para trabajar.

El diésel B5 S-50 UV, combustible esencial para el transporte de carga y maquinaria pesada, presenta precios que van desde S/ 21,58 hasta S/ 26,99 por galón en la capital. Esta variación no es menor: para un camionero que carga 50 galones semanalmente, elegir la estación más económica puede significar un ahorro de hasta S/ 270 al mes, dinero que marca la diferencia en la rentabilidad de su negocio.

La tendencia alcista se mantiene desde inicios de mayo, cuando los reportes de Osinergmin ya advertían que el gasohol regular oscilaba entre 18 y 23 soles por galón en distintas regiones del país, mientras que la gasolina premium superaba los 25 soles en varias ciudades principales. Este incremento sostenido ha encendido las alarmas en sectores productivos clave de la economía nacional.

¿Dónde cargar combustible más barato en Lima?

La geografía capitalina ofrece opciones más convenientes para quienes están dispuestos a recorrer algunos kilómetros adicionales. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,89, uno de los valores más competitivos de Lima Este. Villa El Salvador lidera en Lima Sur con un precio mínimo de S/ 17,84 para gasohol regular y S/ 20,71 para diésel.

En el Cercado de Lima, epicentro comercial de la ciudad, los precios reflejan la heterogeneidad del mercado: el gasohol regular oscila entre S/ 17,85 y S/ 23,49, mientras que la prima varía entre S/ 18,79 y S/ 25,49. Los Olivos, en Lima Norte, ofrece un rango más acotado con regular desde S/ 17,98 hasta S/ 21,99 y diésel desde S/ 19,98 hasta S/ 25,19. En el Callao, los conductores encuentran gasolina de 90 octanos desde S/ 17,99 y diésel desde S/ 24,89.

Las provincias no escapan a esta realidad. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 22,45 y S/ 26,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas de las refinerías. Sin embargo, Huánuco sorprende con una de las mejores ofertas del país: gasolina regular desde S/ 17,69 en el distrito de Ambo.

¿Por qué no para de subir la gasolina?

El precio internacional del petróleo continúa siendo el principal factor que determina cuánto pagamos en el surtidor. Perú depende en gran medida de la importación de insumos para la refinación de combustibles, por lo que las fluctuaciones en la cotización internacional del barril —influenciadas por la oferta, la demanda y tensiones geopolíticas— se trasladan rápidamente al consumidor peruano.

El tipo de cambio agrega otro componente crítico a la ecuación. Como el comercio internacional de petróleo se realiza en dólares, cada vez que el sol se deprecia frente a la moneda estadounidense, el costo de importación aumenta automáticamente. Esta volatilidad cambiaria ha sido especialmente marcada en los últimos meses, amplificando el efecto del alza internacional.

La carga impositiva representa aproximadamente el 40% del precio final. En Perú, el combustible está gravado con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que junto a los costos de transporte, distribución y márgenes comerciales de cada estación, conforman el precio que vemos en las pizarras. A esto se suman factores coyunturales como condiciones climáticas que dificultan el transporte, problemas logísticos, restricciones por mantenimiento en refinerías y diferencias de competencia entre grifos.

Sectores golpeados y cómo ahorrar combustible

El alza de combustibles impacta directamente al sector transporte, tanto de pasajeros como de carga. Empresas de transporte público, taxistas y operadores logísticos ven incrementados sus costos operativos, lo que puede traducirse en aumentos de tarifas o reducción de márgenes. El sector agrícola también sufre las consecuencias: la maquinaria, vehículos y sistemas de riego que funcionan con combustibles fósiles encarecen la producción, con impacto directo en el precio de los alimentos.

La industria pesquera figura entre las más afectadas. Las embarcaciones demandan grandes volúmenes de diésel para sus operaciones, lo que afecta la rentabilidad y puede impactar la oferta de productos marinos. La construcción y la fabricación tampoco escapan: el transporte de materiales y la operación de maquinaria pesada enfrentan mayores costos que se trasladan a los precios finales.

Para mitigar el impacto, los expertos recomiendan mantener el vehículo en buen estado revisando el motor, cambiando filtros y controlando la presión de los neumáticos. Planificar rutas usando aplicaciones de navegación, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener la velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas son hábitos que reducen el consumo significativamente. Compartir el vehículo en trayectos similares y, sobre todo, comparar precios usando Facilito antes de cargar son estrategias que pueden generar ahorros sustanciales a fin de mes.

Los consumidores que detecten alzas irregulares pueden denunciar a través de Osinergmin llamando al (01) 219 3410 o al 0800-41800, escribiendo a atencionalcliente@osinergmin.gob.pe o usando la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe. Indecopi también interviene en casos de prácticas anticompetitivas entre empresas.

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