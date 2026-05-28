Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde este lunes 1 de junio comenzará la atención para tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de reservar una cita previa, en lo que calificó como una medida histórica orientada a facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Con este nuevo sistema, las personas podrán acercarse directamente a las oficinas habilitadas y serán atendidas según el orden de llegada, respetando los horarios establecidos en cada sede. La entidad explicó que esta disposición forma parte de las acciones de modernización y optimización de sus servicios, buscando ofrecer una atención más rápida, eficiente y cercana a la población. La eliminación de las citas previas apunta además a reducir las demoras y simplificar el proceso para miles de usuarios que requieren obtener o renovar su documento de viaje. Migraciones indicó también que las oficinas contarán con personal especializado para orientar a los ciudadanos durante el procedimiento y garantizar un flujo ordenado en la atención. Asimismo, recomendó acudir con los requisitos completos y realizar previamente el pago correspondiente para evitar inconvenientes durante el trámite del pasaporte electrónico.