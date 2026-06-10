Por Redacción EC

Quienes necesiten viajar al extranjero de manera urgente y no cuenten con un pasaporte vigente tienen la posibilidad de tramitar un pasaporte electrónico de emergencia. Este procedimiento puede realizarse hasta dos días hábiles antes de la fecha programada del vuelo en cualquiera de las oficinas de Migraciones o en los Centros MAC habilitados para la emisión de pasaportes electrónicos ordinarios. Por otro lado, los ciudadanos que se encuentren próximos a abordar un vuelo internacional también pueden gestionar este documento en la oficina de Migraciones ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En este caso, el trámite está disponible dentro de las ocho horas previas a la salida de la aeronave, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la entidad. Cabe recordar que los peruanos que viajen a países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Paraguay pueden ingresar o salir del territorio nacional presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, gracias a los acuerdos migratorios vigentes entre estas naciones.