Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Usuarios hacen colas desde la madrugada en la sede de Migraciones en Breña. (Latina)
Usuarios hacen colas desde la madrugada en la sede de Migraciones en Breña. (Latina)
Por Redacción EC

Decenas de ciudadanos forman largas filas desde la madrugada en los exteriores de la sede de Migraciones en Breña para obtener el pasaporte electrónico bajo la nueva modalidad de atención presencial. La hilera de personas ocupa varias cuadras de la zona urbana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.