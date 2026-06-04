Decenas de ciudadanos forman largas filas desde la madrugada en los exteriores de la sede de Migraciones en Breña para obtener el pasaporte electrónico bajo la nueva modalidad de atención presencial. La hilera de personas ocupa varias cuadras de la zona urbana.

El sistema de atención por orden de llegada rige desde el pasado lunes 1 de junio. Esta medida eliminó las citas virtuales para agilizar los trámites a nivel nacional. Durante la primera jornada, la entidad emitió más de 5 mil documentos de viaje en todo el país.

Los solicitantes, que llegan para hacer colas desde las 2 a.m. reportan demoras de hasta cuatro horas para la entrega del pasaporte tras el ingreso al local. Algunos usuarios acuden desde distritos lejanos e incluso pernoctan en la vía pública. El personal administrativo abre las puertas antes de las 8:00 a.m. para facilitar la espera dentro de la sede.

La Superintendencia Nacional de Migraciones aclaró que el proceso prescinde de formularios impresos, fotocopias o fotografías físicas. El trámite requiere únicamente el Documento Nacional de Identidad vigente y el pago de la tasa oficial. El costo del documento asciende a S/ 120.90 en los canales autorizados.

Usuarios hacen colas desde la madrugada en la sede de Migraciones en Breña. (Latina)

Efectivos de la Policía Nacional resguardan los alrededores de la oficina para evitar la presencia de tramitadores. Las autoridades alertaron sobre sujetos que ofrecen turnos falsos o suplantan identidades en la fila. Juan Alvarado Gómez, superintendente nacional, pidió denunciar cualquier cobro irregular de inmediato.

El servicio mantiene los protocolos de seguridad e identificación biométrica requeridos internacionalmente. Los menores de edad asisten acompañados de sus padres para la captura de datos. La entidad exhortó a los ciudadanos a ignorar a intermediarios y usar solo las plataformas oficiales.