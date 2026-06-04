En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Zoila Castillo y a su hijo de 6 años, quienes fueron hallados sin vida en Uchiza. En medio de la indignación generada por el caso, la familia demandó que se aplique cadena perpetua contra Alexis Alcántara, quien cumple nueve meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad.

“Lo que queremos que le den cadena perpetua a este sujeto porque no merece estar libre, que vea la luz, no merece tranquila ni paz. Lo único que queremos es justicia por la muerte de mi hermana y mi sobrino”, mencionó la hermana de la víctima.

La última imagen que se tuvo de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de 6 años. Ambos fueron encontrados sin vida. (Foto: Captura Latina Noticias)

El caso ha generado conmoción y consternación en distintos sectores de la población. El sepelio reunió a decenas de personas que acompañaron a las víctimas en su último recorrido. Entre lágrimas y muestras de solidaridad, los asistentes expresaron su pesar por la tragedia y brindaron apoyo a los familiares más cercanos.

Durante la ceremonia, también se escucharon pedidos de justicia. Los presentes portaron carteles y mensajes dirigidos a las autoridades, exigiendo que el caso sea esclarecido y que los responsables afronten las consecuencias legales correspondientes.

Asimismo, los asistentes solicitaron una sanción ejemplar para el principal investigado por el crimen.