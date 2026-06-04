Resumen

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Los asistentes del sepelio solicitaron una sanción ejemplar para el principal investigado por el crimen. Foto: captura Latina/ composición GEC
Los asistentes del sepelio solicitaron una sanción ejemplar para el principal investigado por el crimen. Foto: captura Latina/ composición GEC
Por Redacción EC

En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Zoila Castillo y a su hijo de 6 años, quienes fueron hallados sin vida en Uchiza. En medio de la indignación generada por el caso, la familia demandó que se aplique cadena perpetua contra Alexis Alcántara, quien cumple nueve meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad.

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