Resumen
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En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Zoila Castillo y a su hijo de 6 años, quienes fueron hallados sin vida en Uchiza. En medio de la indignación generada por el caso, la familia demandó que se aplique cadena perpetua contra Alexis Alcántara, quien cumple nueve meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad.
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