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Según los familiares, la mujer llegó, junto a su hijo, a Tarapoto el pasado 15 de mayo | Foto: América Noticias (Captura)
Según los familiares, la mujer llegó, junto a su hijo, a Tarapoto el pasado 15 de mayo | Foto: América Noticias (Captura)
Por Redacción EC

Familiares de Zoila Castillo, la mujer de 29 años reportada como desaparecida en Tarapoto junto a su hijo de 6, denunciaron que la búsqueda de ambos continúa, pues hasta el momento desconocen su paradero.

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