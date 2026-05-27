Familiares de Zoila Castillo, la mujer de 29 años reportada como desaparecida en Tarapoto junto a su hijo de 6, denunciaron que la búsqueda de ambos continúa, pues hasta el momento desconocen su paradero.

Según relataron, la joven y el menor viajaron al departamento de San Martín el pasado 14 de mayo, invitados por la pareja de Zoila, Alexis Alcántara Tellería, quien habría insistido en que viajaran.

Pilar, hermana de Zoila, contó que, al llegar a la ciudad amazónica, Alcántara no los recogió en el terminal, situación que habría generado una fuerte discusión en la pareja, quienes se conocieron a través de Internet.

Posteriormente, de acuerdo con el testimonio, Alexis convenció a Zoila de viajar a Tocache. Allí se hospedaron en un alojamiento, lugar donde fueron vistos por última vez y mantuvieron su último contacto con la familia, el pasado 15 de mayo.

Asimismo, Alexis aseguró a los familiares que “los dejó en una esquina y les tomó una foto” antes de retirarse.

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¿Hallaron realmente el cuerpo del menor desaparecido?

Sin embargo, la preocupación aumentó el 25 de mayo, cuando comuneros hallaron el cadáver mutilado de un menor con características similares a las del hijo de Zoila.

Según las primeras informaciones, el cuerpo tendría aproximadamente una semana de fallecido y se encontraba en avanzado estado de descomposición, aunque hasta ahora no se ha confirmado su identidad.

La mujer y su hijo de 6 fueron vistos por última vez en un hospedaje de Tocache, a donde fueron invitados por la pareja de ella, Alexis Alcántara, quien aparece en las imágenes

De acuerdo con la familia, actualmente esperan los resultados de la prueba de ADN para determinar si se trata del menor desaparecido, ya que la ropa hallada en el cuerpo coincidiría con la vestimenta que llevaba el niño al momento de su desaparición.

Mientras tanto, la búsqueda de Zoila continúa. Sus familiares viajaron hasta la zona para intensificar las labores, mientras que, según denunciaron, Alcántara habría regresado a Lima en la misma camioneta en la que Zoila y el menor fueron vistos por última vez en Tocache.

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