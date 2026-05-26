Un hombre fue asesinado a balazos la noche del martes en el distrito de Villa El Salvador, luego de que dos sujetos armados interceptaran el vehículo en el que se desplazaba y abrieran fuego contra él.

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Velasco Alvarado, cuando la víctima conducía un automóvil blanco marca Kia de placa F7R-522.

Según información policial, el fallecido fue identificado como Oscar Diego Cabrera Quiroz, de 30 años. Testigos indicaron que el vehículo fue interceptado por dos hombres provistos con armas de fuego, quienes dispararon directamente contra el conductor antes de escapar a bordo de una motocicleta lineal negra.

Tras el ataque, efectivos de la comisaría de Villa El Salvador auxiliaron al herido y lo trasladaron al hospital de emergencias del distrito. Sin embargo, el médico de turno certificó que llegó sin vida al establecimiento de salud.

La Policía Nacional del Perú informó además que, tras consultar el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), la víctima registraba denuncias por robo agravado y hurto agravado.

Agentes policiales continúan realizando las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables del crimen, así como determinar el móvil del ataque.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.