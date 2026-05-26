Resumen

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Hombre murió tras ataque armado en cruce de avenidas de Villa El Salvador. (Foto: X/@Aderly)
Hombre murió tras ataque armado en cruce de avenidas de Villa El Salvador. (Foto: X/@Aderly)
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del martes en el distrito de Villa El Salvador, luego de que dos sujetos armados interceptaran el vehículo en el que se desplazaba y abrieran fuego contra él.

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