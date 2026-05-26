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Resumen

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El acceso temprano y masivo a internet entre niñas, niños y adolescentes en el Perú está exponiendo a miles de menores de edad a situaciones de acoso, manipulación, contacto con desconocidos y explotación sexual en entornos digitales. Así lo revela el estudio nacional “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual”, presentado este lunes por CHS Alternativo y elaborado a partir de encuestas realizadas directamente a adolescentes de las 25 regiones del país.

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