El acceso temprano y masivo a internet entre niñas, niños y adolescentes en el Perú está exponiendo a miles de menores de edad a situaciones de acoso, manipulación, contacto con desconocidos y explotación sexual en entornos digitales. Así lo revela el estudio nacional “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual”, presentado este lunes por CHS Alternativo y elaborado a partir de encuestas realizadas directamente a adolescentes de las 25 regiones del país.

La investigación, desarrollada con una muestra de 1.067 adolescentes entre los 11 y 17 años, concluyó que el 49,4% de menores de edad aseguró haber conversado con personas desconocidas a través de internet, mientras que un 18,2% reconoció haberse reunido presencialmente con alguien que conoció en plataformas digitales.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de Capital Humano y Social (CHS) Alternativo brindó declaraciones durante la presentación del estudio nacional: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual”. (Foto: Diego Aquino).

Ricardo Valdés, director ejecutivo de Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, advirtió que el estudio evidencia “la magnitud del riesgo” que enfrentan actualmente niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales. “Estas cosas mutan rapidísimo. Cambian los algoritmos, aparecen nuevos juegos y nuevas formas de interacción”, sostuvo durante la presentación.

Acceso a internet desde edades cada vez más tempranas

Uno de los primeros hallazgos del estudio es que el acceso a dispositivos móviles ocurre desde edades cada vez más tempranas. El 28,8% de adolescentes encuestados indicó que empezó a usar celular antes de los 9 años, mientras que el 66,4% afirmó haber iniciado desde esa edad en adelante.

Además, el 84% utiliza principalmente teléfonos celulares para conectarse y más del 67% pasa entre dos y cuatro horas diarias en internet.

Oscar Alva Arias, director de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindó declaraciones durante la presentación del estudio nacional: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual” (Foto: Diego Aquino).

Durante su intervención, Oscar Alva Arias, director de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), advirtió que el problema ya no se limita a las grandes ciudades.

“Tenemos que romper el mito de que las zonas alejadas están desconectadas. En la Amazonía también existe conectividad total y los adolescentes son contactados por desconocidos a través de redes sociales”, sostuvo.

El funcionario también alertó sobre el uso excesivo de dispositivos móviles como sustituto del acompañamiento familiar. “Muchas veces el celular se ha convertido en un reemplazo del cuidado parental”, afirmó.

WhatsApp, TikTok y Roblox entre las plataformas más utilizadas

El informe identifica a WhatsApp (82,3%), TikTok (73,7%) y YouTube (72,2%) como las aplicaciones más utilizadas por adolescentes peruanos.

Estadística presentada durante la presentación: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual” muestra las principales aplicaciones y videojuegos más utilizados por niñas, niños y adolescentes. (Gráfico: Subgrupo de Trabajo sobre la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA) al 2030). / Diego Aquino Pedraza

En el caso de videojuegos, Roblox lidera ampliamente con 45,9% de uso entre menores de edad.

Ricardo Valdés explicó que esta plataforma representa uno de los principales espacios de interacción digital entre adolescentes y potenciales agresores, debido a los chats en tiempo real y sistemas de intercambio dentro del juego.

El documento de ciberpatrullaje presentado por CHS Alternativo advierte que en videojuegos como Roblox y Free Fire se detectaron conductas con connotación sexual, solicitudes de amistad orientadas a obtener imágenes íntimas y estrategias de manipulación mediante regalos virtuales o microtransacciones.

“El riesgo no solamente está en el juego, sino en la interacción constante y privada que se genera entre usuarios”, indicó Valdés.

Además, el estudio alerta que los sistemas de verificación de edad continúan siendo débiles, lo que facilita el ingreso de menores a espacios potencialmente peligrosos.

Grooming, chantaje y exposición a contenido sexual

Entre las situaciones de riesgo más frecuentes reportadas por adolescentes destacan:

generación de confianza con desconocidos o grooming (36,2%)

contacto mediante perfiles falsos (13,7%)

acoso digital (9,7%)

clonación de perfiles (5,6%)

y chantaje o sextorsión (3,7%)

Estadística mostrada durante la la presentación del estudio nacional: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual” (Gráfico: Subgrupo de Trabajo sobre la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes (PNMNNA) al 2030). / Diego Aquino Pedraza

Asimismo, el estudio señala que alrededor de 598 mil adolescentes recibieron solicitudes para compartir imágenes íntimas, más de 800 mil estuvieron expuestos a material sexual no solicitado y aproximadamente 297 mil reconocieron haber generado o compartido contenido íntimo propio o de otras personas.

Uno de los hallazgos que más preocupación generó entre los especialistas fue el impacto de la inteligencia artificial. El 1,5% de adolescentes reportó situaciones vinculadas al uso de imágenes íntimas creadas o manipuladas mediante IA.

Oscar Alva explicó que este escenario plantea nuevos desafíos para el sistema judicial y las instituciones encargadas de la protección de menores. “La legislación ya incorpora referencias al uso de inteligencia artificial en delitos sexuales, pero todavía no existe suficiente jurisprudencia sobre estos casos”, sostuvo.

La mitad de adolescentes no solicitó ayuda

Otro de los resultados más preocupantes es que el 42,7% de adolescentes que enfrentó situaciones de riesgo en internet no lo comunicó a ningún adulto.

Según la encuesta, aunque el 83,7% afirma conversar con su familia sobre riesgos digitales, muchos menores continúan enfrentando estas experiencias en silencio.

Luciana Tejada, integrante del Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) Callao, brindó declaraciones durante la presentación del estudio nacional: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual” (Foto: Diego Aquino).

Luciana Tejada, integrante del Consejo Consultivo y Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) Callao, advirtió que detrás de las cifras existen historias que afectan directamente la salud emocional y la autoestima de menores de edad.

“Muchos adolescentes viven estas situaciones en silencio porque sienten que nadie los va a escuchar o entender”, señaló.

La representante juvenil remarcó además que los peligros digitales ya forman parte de la vida cotidiana de miles de adolescentes. “El peligro no solo está en las calles, también puede esconderse detrás de una pantalla”, afirmó.

Especialistas alertan sobre brecha digital entre padres e hijos

Durante el evento, especialistas coincidieron en que uno de los principales problemas es el desconocimiento que existe entre padres de familia sobre las plataformas y dinámicas digitales que utilizan los menores.

Arturo Peñaherrera, analista en Políticas Digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que la brecha digital “no es solamente de infraestructura, sino también de conocimiento”.

Arturo Peñaherrera, analista en Políticas Digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), brindó declaraciones durante la presentación del estudio nacional: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual” (Foto: Diego Aquino).

“Muchos padres desconocen cómo funcionan las plataformas y videojuegos que utilizan sus hijos”, sostuvo.

Por su parte, Oscar Alva advirtió que muchos adultos creen erróneamente que videojuegos como Roblox son únicamente espacios de entretenimiento infantil, sin considerar los riesgos de interacción con desconocidos o perfiles falsos.

Minedu prepara reglamento sobre uso de celulares en colegios

Frente al incremento de riesgos digitales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que trabaja actualmente en el reglamento de la Ley 32385, norma que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos en instituciones educativas.

Rosa Vallejos, especialista de la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), brindó declaraciones durante la presentación del estudio nacional: “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual” (Foto: Diego Aquino).

Rosa Vallejos, especialista de la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, explicó que la medida busca restringir el uso de teléfonos móviles fuera de actividades pedagógicas y prevenir casos de ciberacoso y violencia digital.

“El principal desafío es garantizar que las leyes realmente se cumplan”, indicó.

Vallejos también explicó que el Minedu viene implementando programas de prevención de violencia en más de mil escuelas focalizadas del país y fortaleciendo protocolos escolares que ya incorporan casos de grooming, chantaje sexual y difusión de contenido íntimo.

Piden fortalecer educación digital y prevención

Como parte de las recomendaciones finales, CHS Alternativo exhortó al Estado a fortalecer la alfabetización digital desde edades tempranas, actualizar los marcos normativos vinculados a inteligencia artificial y mejorar las rutas de denuncia para menores de edad.

La organización también pidió exigir mayores responsabilidades a plataformas digitales y videojuegos frente a casos de grooming, acoso y explotación sexual infantil.