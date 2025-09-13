Seis años de espera: Más de 600 resoluciones demuestran que la justicia peruana revictimiza a niñas abusadas

Escucha la noticia
Seis años de espera: Más de 600 resoluciones demuestran que la justicia peruana revictimiza a niñas abusadasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“Llegué y vi que la barriga de mi hija se movía, su hermana me lo había contado llorando. En la posta me dijeron que ya tenía siete meses de embarazo. Sentí mucho dolor como padre […] Somos una familia sin recursos, mi hija tiene problemas de aprendizaje y no recibe tratamiento. Pedí que no lo linchen, que lo entreguen a la justicia”. El testimonio corresponde al padre de una adolescente de Huaral, víctima de violación sexual. Su caso demoró más de cinco años en llegar a sentencia, reflejando una realidad extendida: la justicia peruana no responde a tiempo a los delitos más graves contra la niñez.