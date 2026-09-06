Luego de que la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos abriera una investigación preliminar contra Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Chorrillos, por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad, el vocero del partido, Guillermo Aliaga, anunció que no le corresponde a la organización política retirarlo de la contienda y que su caso solo será derivado a la Comisión de Ética si la Fiscalía “dilucida los detalles de la investigación”.

Previamente, Guillermo Aliaga dijo a El Comercio que el partido tendría una posición más clara sobre el caso de Ricardo Vásquez cuando la Fiscalía se pronunciara.

Ahora que la entidad dispuso iniciar una investigación preliminar, el vocero sostuvo que “hemos visto, por la información que nos han hecho llegar diferentes medios, que efectivamente la Fiscalía ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar, ante lo cual hacemos un llamado para que pueda concluir en una disposición de acusación o de archivo”.

“Hemos apreciado que [el oficio señala] dos cosas. Uno, que no se ha tipificado el delito; y, lo segundo, que no se ha podido identificar a una presunta persona agraviada, motivo por el cual el partido requiere enfáticamente a la Fiscalía que pueda dilucidar este tema en el menor tiempo”, agregó.

Según la posición de Somos Perú, no corresponde al partido retirar a Ricardo Vásquez. Foto: Facebook / Ricardo Vásquez Laguna.

Mencionó que hablaron con el candidato, quien les expresó que está dispuesto a colaborar con las investigaciones. “Ha mencionado ante el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión de Ética que no tiene ningún grado de responsabilidad”, dijo.

“También hemos hecho una indagatoria bastante inicial, porque esto va a demandar más tiempo, respecto de la cuenta de Facebook del señor candidato. Él nos ha referido que ha tenido, a lo largo del tiempo, hasta cinco cuentas de Facebook que han sido, de una u otra manera, administradas por personas que lo apoyaron en sus anteriores candidaturas. Me explico, personas que habían tenido acceso a su cuenta y que, una vez terminado el contrato que tenían para administrarla como una suerte de community manager, no devolvieron los accesos. Ante esta situación, el candidato refirió que volvió a crear una página de Facebook”, añadió.

Guillermo Aliaga precisó que, como partido político, “lo único que nos queda, en aras de poder salvaguardar a una posible persona que tiene que ser identificada como agraviado o agraviada, es exhortar a la Fiscalía para que pueda hacer su trabajo de la manera más prolija y pronta. Y, de ser el caso que se pudiese identificar a la persona y la Fiscalía reúna todas las piezas, el señor pasaría a la Comisión de Ética”.

“No se trata de que el partido mantenga o quite a un candidato. La candidatura de cualquiera de los afiliados del partido se gana en un proceso electoral interno. El candidato que hubiese ganado su elección interna se presenta ante el Jurado Electoral Especial, y ese jurado es el único que puede retirar una candidatura, de ser el caso que se incumpla con la normativa electoral vigente”, mencionó.

De ese modo, Aliaga sostiene que el hecho de que el candidato se mantenga en carrera o no depende, no del partido, sino del Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2. “El partido no es que esté dando una defensa cerrada ni mucho menos. Lo que el partido tiene que hacer, primando la presunción de inocencia, es que una autoridad competente encuentre indicios razonables. Porque ya ha pasado —y no digo que este caso sea uno de aquellos— que en época electoral se plantean denuncias contra distintas personas, sobre todo candidatos, y que luego, con el dilucidar del tiempo, se termina viendo que no había indicios ni siquiera para aperturar una investigación”, dijo.

El caso podría pasar a la Comisión de Ética si Fiscalía esclarece los hechos. Foto: Captura Canal N.

Indicó que, si se logra identificar a la presunta víctima, esta tendrá que pasar por la cámara Gesell y, si se determina una responsabilidad, el partido inmediatamente tendrá que iniciar un proceso de carácter sancionatorio. “Pero ahorita solamente hay el dicho de una persona que ni siquiera identifica a la víctima. Por eso es que resulta curioso que diga ‘a los que resulten responsables’ por el delito que se tenga que tipificar en su debido momento. El partido no tiene mayor información respecto de cuál es el delito que se está investigando”, aseguró.

Cuando se le explicó al vocero que, en realidad, el documento aborda expresamente un atentado contra la libertad sexual, Aliaga dijo que “el delito contra la libertad sexual tiene varias connotaciones . El peor, obviamente, es la violencia contra una persona. Entonces, por eso es que el partido tampoco puede decir ni siquiera que se va a iniciar un procedimiento encauzando al candidato por una situación en particular tipificada”.

“El señor Vásquez ha sido muy categórico. En relación a los chats, él refirió que esas conversaciones no habían sido tipeadas por su persona. Y sobre que la Fiscalía está iniciando investigaciones, él nuevamente reiteró que no son sus conversaciones y que se somete a poder entregar sus dispositivos electrónicos ante la autoridad pertinente”, sostuvo.

El documento identifica la investigación con la carpeta fiscal N.° 706049201-2026-1857-0 y señala como investigado a Ricardo Santiago Vásquez Laguna.

Finalmente, Aliaga expresó que toda denuncia que se presente contra un candidato genera un espacio de cuestionamiento al partido. Por ello, tiene que ser la persona imputada, así sea preliminarmente, la responsable de esclarecer los hechos materia de una investigación.

“El partido se encuentra preocupado, no necesariamente por una persona que no conocemos, sino por la comisión de un delito que obviamente tendría un presunto agraviado. Pero también, en el marco de un derecho constitucional, tampoco podemos desdeñar el derecho que invoca el propio candidato, que es el de presunción de inocencia”, concluyó.

Ricardo Vásquez no brindó sus descargos hasta el cierre de esta edición. No obstante, anteriormente ha negado todas las imputaciones en su contra.