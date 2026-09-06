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Resumen

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Luego de que la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos abriera una investigación preliminar contra Ricardo Santiago Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Chorrillos, por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad, el vocero del partido, Guillermo Aliaga, anunció que no le corresponde a la organización política retirarlo de la contienda y que su caso solo será derivado a la Comisión de Ética si la Fiscalía “dilucida los detalles de la investigación”.

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