El escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como Mamanka, enfrenta una denuncia por la presunta violación sexual contra una adolescente en su taller de Lima. La denunciante sostuvo que el artista la sometió a constantes abusos físicos y psicológicos durante su permanencia en la capital.

La información fue difundida por un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder este domingo 13 de setiembre. El medio periodístico presentó audios y documentos que respaldan la grave acusación presentada por la víctima.

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La joven colombiana identificada como Valentina conoció a Sifuentes en Medellín durante un estado de extrema vulnerabilidad tras quedar en situación de calle a los 10 años. Según el testimonio, amigas de la menor la llevaron ante el artista peruano, quien realizó exposiciones en galerías de arte de esa ciudad cafetera.

“Yo era como un ente, nadie se encargaba de mí”, comentó la víctima. Ella también afirmó que el escultor pagó 60.000 pesos colombianos, equivalentes a S/70, a otra persona para acceder a ella en un hospedaje.

Luis Sifuentes, escultor conocido como Mamanka, reconoció por teléfono que pagó por servicios sexuales y que le llevaron a Valentina. (Cuarto Poder)

Luis Sifuentes, escultor conocido como Mamanka, reconoció por teléfono que pagó por servicios sexuales y que le llevaron a Valentina. (Cuarto Poder)

Según el informe, Mamanka hizo todo lo posible para traer a la entonces menor de edad a vivir con él a través de otras jóvenes que tramitaron el traslado, cumpliendo con el requisito que se mantuviera indocumentada. “Luis les enviaba dinero a ellas, yo nunca tuve dinero en mis manos. Siempre fueron ellas, él les enviaba el dinero a ellas, ese era el objetivo final, que una niña llegue a Lima a su casa, al taller”, cuenta Valentina.

La menor viajó por vía terrestre hasta el Perú junto a otras mujeres mediante financiamiento que envió el propio denunciado. En la vivienda del escultor, Valentina sufrió sometimiento sexual y laboral bajo la indicación constante del artista.

La víctima quedó embarazada a los 14 años y dio a luz el 9 de abril del 2020 en una clínica del distrito de Jesús María. Pese a la diferencia de edad, Sifuentes firmó el registro paterno en el Reniec y actualmente mantiene la custodia de la niña de 6 años.

Descargos del escultor Mamanka ante la denuncia en Lima

Ante las preguntas de Cuarto Poder, Luis Sifuentes negó de forma rotunda cualquier traslado ilegal de la menor hacia el territorio nacional. El artista peruano calificó la versión de la denunciante como falsa y rechazó todas las acusaciones en su contra sobre abuso sexual.

El escultor desmintió cualquier responsabilidad respecto a la captación de jóvenes colombianas para su taller de escultura en la capital. Actualmente, la Fiscalía investiga al denunciado por presuntos delitos de agresiones contra las mujeres y afectación psicológica mientras la justicia evalúa la tenencia de la menor.