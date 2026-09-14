Luis Sifuentes, escultor conocido como Mamanka, reconoció por teléfono que pagó por servicios sexuales y que le llevaron a Valentina. (Cuarto Poder)
Luis Sifuentes, escultor conocido como Mamanka, reconoció por teléfono que pagó por servicios sexuales y que le llevaron a Valentina. (Cuarto Poder)
Por Redacción EC

El escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como Mamanka, enfrenta una denuncia por la presunta violación sexual contra una adolescente en su taller de Lima. La denunciante sostuvo que el artista la sometió a constantes abusos físicos y psicológicos durante su permanencia en la capital.

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