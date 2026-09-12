Capturan a alias “Charapita” tras análisis de cámaras de seguridad en SJL. (Foto: Captura / TV Perú)
Capturan a alias “Charapita” tras análisis de cámaras de seguridad en SJL. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

Efectivos de la Policía Nacional capturaron a Alex Villacorta Urquía, alias “Charapita”, presunto integrante de la banda criminal “La Batería”, investigada por extorsionar negocios en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

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