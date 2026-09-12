Efectivos de la Policía Nacional capturaron a Alex Villacorta Urquía, alias “Charapita”, presunto integrante de la banda criminal “La Batería”, investigada por extorsionar negocios en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

La captura se produjo luego del análisis de imágenes registradas por cámaras de seguridad, en las que se observa al detenido dejando una nota extorsiva en una bodega ubicada en el asentamiento humano Miguel Grau, en el sector de Huáscar.

Durante el interrogatorio, Villacorta Urquía declaró que un conocido lo contactó para dejar el mensaje amenazante en el establecimiento a cambio de dinero. Según su versión, desconocía el contenido de la nota que le entregaron.

“De parte de tu amigo, te está prestando esta plata, pero primero deja esta nota. No la abras, solo déjala y vete” , habría sido la indicación que recibió, según su declaración ante la Policía.

El detenido también reconoció que la persona que le entregó el dinero estaría relacionada con el tráfico de drogas, aunque intentó deslindar responsabilidad en los hechos investigados.

La Policía analizó además otro video en el que se observa un ataque armado contra el mismo negocio. Estas imágenes fueron incorporadas a las diligencias y motivaron que los agentes ampliaran el interrogatorio a Villacorta Urquía.

Durante la diligencia policial, alias “Charapita” sostuvo que el ataque no ocurrió el mismo día en que dejó la nota extorsiva a la víctima.

En poder del detenido se encontraron municiones, 80 envoltorios de PBC y un celular. El equipo móvil será analizado por personal de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los demás integrantes de la organización criminal.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.