Chofer herido permanece hospitalizado y su estado es reservado. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Chofer herido permanece hospitalizado y su estado es reservado. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Por Redacción EC

Un conductor de la empresa de transporte San Genaro resultó herido por impacto de bala durante un ataque armado registrado la noche de este viernes 11 de setiembre en el distrito de Chorrillos, Lima. El atentado ocurrió a unas tres cuadras de la comisaría del sector.

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