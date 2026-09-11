Un conductor de la empresa de transporte San Genaro resultó herido por impacto de bala durante un ataque armado registrado la noche de este viernes 11 de setiembre en el distrito de Chorrillos, Lima. El atentado ocurrió a unas tres cuadras de la comisaría del sector.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se produjo cuando el bus redujo la velocidad para permitir el ingreso de un controlador de la empresa. En ese momento, un sujeto habría aprovechado que la puerta de la unidad permanecía abierta para disparar directamente contra el conductor.

Ataque en bus.

Tras avanzar algunos metros, el atacante habría efectuado más de cinco disparos contra las ventanas y los asientos del vehículo, para luego escapar del lugar. Según el reporte difundido por Canal N, el bus no transportaba pasajeros cuando ocurrió el ataque.

Conductor fue trasladado a un hospital

El impacto de bala dejó herido al conductor, quien fue trasladado en un vehículo particular hacia el centro hospitalario más cercano. El trabajador permanece bajo atención médica y su estado fue reportado como reservado.

El atentado ocurrió a unas tres cuadras de la comisaría del sector. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

El ataque generó una rápida movilización policial debido a la cercanía de la escena con la dependencia policial. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los especialistas, quienes realizaron el recojo de casquillos y otras evidencias que permitan establecer la secuencia del ataque y determinar la identidad del responsable.

El atentado ocurrió a unas tres cuadras de la comisaría del sector. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Cámaras registraron la huida

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona habrían captado tanto el momento de la agresión como la ruta que siguió el atacante después de abandonar el lugar. Estas imágenes serán utilizadas como parte de las investigaciones para identificar al autor del atentado.

Por el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del ataque ni si este estaría relacionado con algún tipo de amenaza contra la empresa o sus trabajadores. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer responsabilidades.