El sismo se ubicó bajo la superficie del mar cerca a Ica, según el IGP.
El sismo se ubicó bajo la superficie del mar cerca a Ica, según el IGP.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.5 remeció la costa de la región Ica durante la madrugada de este sábado 12 de setiembre. El evento telúrico ocurrió exactamente a las 03:46 a.m. según la información oficial proporcionada por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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