Un sismo de magnitud 4.5 remeció la costa de la región Ica durante la madrugada de este sábado 12 de setiembre. El evento telúrico ocurrió exactamente a las 03:46 a.m. según la información oficial proporcionada por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte sísmico oficial situó el epicentro a 101 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica dentro del ámbito territorial iqueño. Los instrumentos del sistema nacional de monitoreo determinaron una profundidad de 21 kilómetros para este fenómeno en las aguas del Océano Pacífico.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli modificada dentro de la ciudad de Ica. Esto significa que los residente en la zona costeña de la región al sur de Lima percibieron el sismo en medio de la madrugada.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0657

Fecha y Hora Local: 12/09/2026,03:46:33

Magnitud: 4.5

Profundidad: 21 km

Latitud: -14.58

Longitud: -76.50

Intensidad: III Ica

Referencia: 101 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/DyIQuuEZ1V — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 12, 2026

Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional evaluaron las áreas cercanas al epicentro tras el evento sísmico. Las inspecciones preliminares de los inspectores de seguridad confirmaron la ausencia de personas heridas o daños materiales en la infraestructura pública.

El Instituto Geofísico del Perú mantiene la vigilancia permanente sobre la actividad geodinámica que sucede en el litoral peruano. Las estaciones automatizadas de la red sísmica recopilan los datos de forma continua para el análisis de los procesos tectónicos del continente.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina de Guerra del Perú descartó que el evento telúrico significara un riesgo de tsunami. Hasta el momento, tampoco se han reportado daños materiales o personales adicionales.

Sismo previo en Lima el viernes 11 de setiembre

Un temblor de magnitud 3.5 alarmó a la población de Lima durante la tarde del viernes 11 de setiembre del 2026. Este movimiento sísmico anterior sucedió a las 5:47 p.m. con un foco localizado a 52 kilómetros de profundidad en el subsuelo.

El epicentro de este evento sísmico se situó a 11 kilómetros al suroeste del distrito de Chilca en la provincia de Cañete. Los habitantes de la franja costera limeña percibieron una intensidad de grado II a III de acuerdo con la escala oficial de la institución.