Por Redacción EC

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal sobre el río Rímac, la Municipalidad de Lima anunció una buena noticia para los vecinos de San Juan de Lurigancho y El Agustino: el puente Próceres ya se encuentra en su etapa final. Este ambicioso proyecto, que cuenta con una inversión de aproximadamente S/90 millones, beneficiará a miles de habitantes que podrán desplazarse sin ningún inconveniente entre ambos distritos. De hecho, la obra incluye la instalación de señalización vial y medidas preventivas para hacer frente a posibles eventos asociados al Fenómeno El Niño. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.