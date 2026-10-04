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Validan reelección inmediata

“Los gobiernos y los pueblos que saltan a la garrocha las leyes destruyen su futuro”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    En el Perú no hay reelección inmediata de autoridades locales y regionales. Así lo dice la Constitución en su artículo 194:

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