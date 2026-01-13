Una lluvia torrencial registrada en Tarapoto generó inundaciones en el centro de la ciudad y causó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes. De acuerdo con un informe de Canal N, el agua se acumuló rápidamente en diversas vías, afectando viviendas, locales comerciales y zonas de alto tránsito.

La fuerza de la precipitación fue tal que varias motocicletas estacionadas en una vía inclinada, cerca de la Plaza de Armas, fueron arrastradas por la corriente. Sus propietarios, que se encontraban realizando compras en supermercados cercanos, salieron apresuradamente para intentar rescatar sus unidades.

Imágenes difundidas por el citado medio muestran calles completamente cubiertas de agua y a pobladores utilizando baldes y escobas para retirar el agua empozada de sus viviendas y negocios. La situación evidenció, una vez más, las limitaciones del sistema de drenaje pluvial de la ciudad frente a lluvias de gran intensidad.

Según Canal N, las inundaciones se explican en parte por la falta de un sistema de drenaje con capacidad suficiente para soportar precipitaciones torrenciales. Ante ello, autoridades locales se desplazaron a las zonas afectadas para evaluar los daños y coordinar las acciones de respuesta.