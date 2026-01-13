El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto informó que debido a las intensas lluvias diarias, se ha producido el aumento del caudal del río Amazonas causando preocupación en la población, ante el inminente peligro por desbordes e inundaciones en comunidades a los alrededores.

Jorge Khan, especialista del Senamhi, prevé que el caudal del Amazonas está aumentando hasta 25 centímetros por día. Además, precisó que durante este mes tendrán un “aumento drástico” en los demás ríos, en especial sus afluentes que son Marañón, el Ucayali y el Huallaga.

El medio señaló que en Loreto el acelerado aumento del caudal del río ya está inundando playas naturales y áreas de menor altitud, lo que ha comenzado a generar preocupación entre las comunidades ribereñas.

Cabe mencionar que este aumento de caudal se observa también en ríos como el Marañón y el Ucayali, lo que contribuye directamente al crecimiento del Amazonas.