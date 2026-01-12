Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervinieron a dos mujeres que intentaban ingresar sustancias y objetos prohibidos al penal de Chiclayo durante el día de visita del domingo 11 de enero, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios del país.

La primera intervención ocurrió a las 9:25 a. m., cuando personal de seguridad detectó 11 paquetes de pasta básica de cocaína ocultos dentro de dos táperes con guiso de carne que llevaba Elizabeth Rivera Calderón. La sustancia estaba envuelta en cinta negra y fue descubierta durante la revisión de los alimentos.

INPE refuerza controles y frustra ingreso de droga en penal de Chiclayo. (Foto: INPE)

La mujer se dirigía a visitar al interno Wilder Ramírez Villalobos, su conviviente, quien se encuentra recluido en el pabellón 5 del Régimen Cerrado Ordinario y cumple condena por el delito de robo agravado.

Horas más tarde, a las 12:40 p. m., se realizó una segunda intervención contra Milagros Elizabeth Alarcón Cantos, quien pretendía ingresar dos microchips escondidos en el interior de su billetera. Ella acudía al penal en calidad de conviviente del interno Luis Anthony Coronel Alarcón, procesado por tráfico ilícito de drogas y recluido en el pabellón 2 del Régimen Cerrado Ordinario.

Detectan pasta básica y microchips ocultos durante visitas al penal de Chiclayo. (Foto: INPE)

Tras ambas intervenciones, y conforme a los protocolos establecidos, el INPE dio aviso al Ministerio Público y puso a las mujeres a disposición de la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes.

La institución penitenciaria reiteró su política de tolerancia cero frente al ingreso de objetos y sustancias prohibidas, y recordó que este delito se sanciona con penas de entre dos y 20 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO