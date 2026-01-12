Intentan ingresar PBC y microchips al penal de Chiclayo durante día de visita. (Foto: INPE)
Intentan ingresar PBC y microchips al penal de Chiclayo durante día de visita. (Foto: INPE)
Redacción EC
Redacción EC

Agentes del intervinieron a dos mujeres que intentaban ingresar sustancias y objetos prohibidos al durante el día de visita del domingo 11 de enero, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios del país.

LEE: Oleajes de ligera a moderada intensidad se registrarán en el litoral peruano hasta el 16 de enero

La primera intervención ocurrió a las 9:25 a. m., cuando personal de seguridad detectó 11 paquetes de pasta básica de cocaína ocultos dentro de dos táperes con guiso de carne que llevaba Elizabeth Rivera Calderón. La sustancia estaba envuelta en cinta negra y fue descubierta durante la revisión de los alimentos.

INPE refuerza controles y frustra ingreso de droga en penal de Chiclayo. (Foto: INPE)
INPE refuerza controles y frustra ingreso de droga en penal de Chiclayo. (Foto: INPE)

La mujer se dirigía a visitar al interno Wilder Ramírez Villalobos, su conviviente, quien se encuentra recluido en el pabellón 5 del Régimen Cerrado Ordinario y cumple condena por el delito de robo agravado.

Horas más tarde, a las 12:40 p. m., se realizó una segunda intervención contra Milagros Elizabeth Alarcón Cantos, quien pretendía ingresar dos microchips escondidos en el interior de su billetera. Ella acudía al penal en calidad de conviviente del interno Luis Anthony Coronel Alarcón, procesado por y recluido en el pabellón 2 del Régimen Cerrado Ordinario.

Detectan pasta básica y microchips ocultos durante visitas al penal de Chiclayo. (Foto: INPE)
Detectan pasta básica y microchips ocultos durante visitas al penal de Chiclayo. (Foto: INPE)

Tras ambas intervenciones, y conforme a los protocolos establecidos, el INPE dio aviso al y puso a las mujeres a disposición de la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes.

La institución penitenciaria reiteró su política de tolerancia cero frente al ingreso de objetos y sustancias prohibidas, y recordó que este delito se sanciona con penas de entre dos y 20 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

MÁS: Segundo sismo del día sacude Arequipa: IGP registró temblor de magnitud 4.0

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC