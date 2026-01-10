El programa contempla varios talleres deportivos, algunos de ellos de acceso gratuito.
Redacción EC
Redacción EC

La Municipalidad Distrital de La Victoria anunció el lanzamiento oficial de los que realizará en verano 2026, a fin de promover el uso adecuado del tiempo libre, la vida saludable, el desarrollo artístico y la inclusión social de los vecinos del distrito.

El programa contempla varios talleres deportivos, algunos de ellos de acceso gratuito. Entre los deportes que se brindarán se encuentran: fútbol femenino y ajedrez (gratuitos), tae kwon do, fútbol masculino, psicomotricidad, vóley mixto, kickboxing, basketball, muay thai y boxeo.

También se ofrecen talleres culturales, destinados a estimular la expresión artística y el aprendizaje de nuevas habilidades.
Asimismo, en cuanto a los talleres culturales, estos se encuentran destinados a estimular la creatividad, la expresión artística y el aprendizaje de nuevas habilidades. La oferta incluye: arte urbano, salsa, canto, dibujo, clown, baile moderno, computación básica, fotografía deportiva, guitarra, marinera, mini arqueólogo, música afroperuana, oratoria, stop motion, teatro, freestyle, cajón y DJ.

L ceremonia de inauguración de los Talleres Deportivos y Culturales La Victoria 2026 se llevó a cabo el miércoles 7 de enero, desde el mediodía, en el Parque Unión Panamericana.

Todo lo referente a inscripciones, sedes, horarios y mayores detalles se podrán encontrar en el siguiente enlace:

