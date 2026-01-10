La Municipalidad Distrital de La Victoria anunció el lanzamiento oficial de los Talleres Deportivos y Culturales que realizará en verano 2026, a fin de promover el uso adecuado del tiempo libre, la vida saludable, el desarrollo artístico y la inclusión social de los vecinos del distrito.

El programa contempla varios talleres deportivos, algunos de ellos de acceso gratuito. Entre los deportes que se brindarán se encuentran: fútbol femenino y ajedrez (gratuitos), tae kwon do, fútbol masculino, psicomotricidad, vóley mixto, kickboxing, basketball, muay thai y boxeo.

También se ofrecen talleres culturales, destinados a estimular la expresión artística y el aprendizaje de nuevas habilidades.

Asimismo, en cuanto a los talleres culturales, estos se encuentran destinados a estimular la creatividad, la expresión artística y el aprendizaje de nuevas habilidades. La oferta incluye: arte urbano, salsa, canto, dibujo, clown, baile moderno, computación básica, fotografía deportiva, guitarra, marinera, mini arqueólogo, música afroperuana, oratoria, stop motion, teatro, freestyle, cajón y DJ.

L ceremonia de inauguración de los Talleres Deportivos y Culturales La Victoria 2026 se llevó a cabo el miércoles 7 de enero, desde el mediodía, en el Parque Unión Panamericana.

Todo lo referente a inscripciones, sedes, horarios y mayores detalles se podrán encontrar en el siguiente enlace: https://talleresverano.munilavictoria.gob.pe/cursos/