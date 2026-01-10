Las intensas lluvias registradas desde la noche del viernes y la madrugada de este sábado activaron un huaico de grandes proporciones que bloqueó la carretera Ayacucho–San Francisco, a la altura del centro poblado de Rosario, en la provincia de La Mar, región Ayacucho, interrumpiendo el tránsito hacia el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Según reportes preliminares, un auto estuvo a punto de ser arrastrado por el deslizamiento de lodo y piedras, generando momentos de pánico entre los conductores que circulaban por esta importante vía de comunicación.

El tránsito permanece interrumpido entre los sectores de Rosario y Machente, dejando a varios vehículos varados en la zona mientras se espera la intervención de maquinaria pesada para la limpieza de la carretera y el restablecimiento del paso vehicular.

Las precipitaciones también provocaron inundaciones en viviendas de diversos distritos ubicados en ambas márgenes del Vraem, además de daños en carreteras vecinales, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a eventos climáticos extremos.

Carretera Ayacucho–San Francisco permanece bloqueada por deslizamiento de lodo. (Foto: Andina)

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que desde hoy hasta el lunes 26 de enero se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva centro y sur del país, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Asimismo, el organismo precisó que para la selva sur se prevén acumulados de lluvia próximos a los 60 milímetros por día. Las regiones bajo alerta son Cusco, Madre de Dios, Puno y toda la zona del Vraem, que incluye localidades del departamento de Ayacucho.

De momento, las autoridades locales aguardan que las lluvias cesen para iniciar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada.

