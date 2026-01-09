Al menos 24 trabajadores del Hospital Regional de Cusco fueron ingresados al Hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud producto de una intoxicación alimentaria masiva. Hasta el momento del último reporte entregado a las 7:30 p. m., cinco de ellos fueron dados de alta.

Con reacciones alérgicas y presencia de urticaria, fueron atentidos de manera oportuna por personal de salud, hasta su actual estabilización, por lo que el nosocomio informó que todos podrían dejar el recinto paulatinamente.

De momento, la Red Asistencial Cusco se encarga de la atención y monitoreo de los 19 pacientes restantes, de los cuales solo cuatro de ellos permanecen en observación continua.

Información preliminar señala al consumo de pescado en el recinto de salud como el responsable del malestar entre los empleados del centro de salud, lo que servirá para la investigación de los hechos.

Por su lado, EsSalud Cusco reafirmó su compromiso al brindar la atención oportuna y segura a la población ante la emergencia.

VIDEO RECOMENDADO