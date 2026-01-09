Un miembro del personal del Hospital Regional de Cusco es ingresado al Hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud producto de una intoxicación alimentaria. (Foto de Andina)
Un miembro del personal del Hospital Regional de Cusco es ingresado al Hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud producto de una intoxicación alimentaria. (Foto de Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Al menos 24 trabajadores del Hospital Regional de fueron ingresados al Hospital Adolfo Guevara Velasco de producto de una intoxicación alimentaria masiva. Hasta el momento del último reporte entregado a las 7:30 p. m., cinco de ellos fueron dados de alta.

Con reacciones alérgicas y presencia de urticaria, fueron atentidos de manera oportuna por personal de salud, hasta su actual estabilización, por lo que el nosocomio informó que todos podrían dejar el recinto paulatinamente.

MIRA AQUÍ: Ojos de cristal, dientes de pluma de cóndor y cabello natural: este es el Niño Manuelito de Cusco

De momento, la Red Asistencial Cusco se encarga de la atención y monitoreo de los 19 pacientes restantes, de los cuales solo cuatro de ellos permanecen en observación continua.

Información preliminar señala al consumo de pescado en el recinto de salud como el responsable del malestar entre los empleados del centro de salud, lo que servirá para la investigación de los hechos.

Por su lado, EsSalud Cusco reafirmó su compromiso al brindar la atención oportuna y segura a la población ante la emergencia.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC