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Joven desapareció en aguas del río Vilcanota el 17 de mayo. (Latina)
Joven desapareció en aguas del río Vilcanota el 17 de mayo. (Latina)
Por Redacción EC

Autoridades y familiares buscan a Hubert Jhon de la Cruz León, de 27 años, en el río Vilcanota en Cusco desde el pasado domingo 17 de mayo.

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