Autoridades y familiares buscan a Hubert Jhon de la Cruz León, de 27 años, en el río Vilcanota en Cusco desde el pasado domingo 17 de mayo.

El ciudadano desapareció en el distrito de Echarati, provincia de La Convención, tras el ingreso accidental a la cuenca durante un día de esparcimiento familiar. La búsqueda recorre diversos sectores ribereños sin resultados positivos hasta el momento.

El suceso ocurrió en el sector denominado Calcapampa. Según el testimonio de su pareja, Nay Ruth Bravo Atapaucar, las fuertes corrientes arrastraron al joven mientras este permanecía cerca de la orilla. La mujer intentó rescatarlo con ayuda de su madre, pero el caudal impidió el auxilio. La denuncia formal llegó a la comisaría local la misma tarde del incidente.

Agentes de la Policía Nacional, miembros de serenazgo y voluntarios civiles participan en las operaciones de rastreo. Las brigadas peinan los márgenes desde Calcapampa hasta Chahuares e Illapani, aprovechando el descenso del nivel del río para mejorar la visibilidad de los rescatistas.

Al momento de la emergencia, vestía únicamente una trusa de color azul. Su pareja solicita el apoyo urgente de bomberos y pobladores que habitan en las riberas del Vilcanota para ampliar el radio de búsqueda hacia localidades ubicadas río abajo.

La ciudadanía puede reportar cualquier información relevante ante la comisaría de Echarati. La policía insta a los vecinos de Palma Real y zonas aledañas a mantenerse alertas ante cualquier hallazgo en el cauce.

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