Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Matthew Cameron estaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan. Foto: Difusión/composición GEC
Matthew Cameron estaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan. Foto: Difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Tras una intensa búsqueda, hallan sin vida a Matthew Cameron Patron, turista australiano reportado como desaparecido tras caer a un abismo mientras seguía el Camino Inca a Machu Picchu, en Cusco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: