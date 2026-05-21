Tras una intensa búsqueda, hallan sin vida a Matthew Cameron Patron, turista australiano reportado como desaparecido tras caer a un abismo mientras seguía el Camino Inca a Machu Picchu, en Cusco.

Según informó RPP, el cuerpo de Cameron fue encontrado en un punto cercano al kilómetro 107, zona en la que había recogido algunas de sus pertenencias. Las razones del accidente aún son tema de investigación.

De acuerdo al subprefecto del distrito, Michael Ugarte, dijo: “Nos acaban de informar de que ya el cuerpo del ciudadano australiano ha sido recuperado y va a ser trasladado por el kilómetro 107 hacia Machupicchu Pueblo. El cuerpo está sin vida”.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, detalló que Matthew Cameron estaba de visita en el Cusco con su esposa.

Matthew Cameron estaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan, y estaba cerca de terminar y hacer su ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.