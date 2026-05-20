El visitante, cuyo nombre aún no es revelado, se hallaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan, a escasos 45 minutos de terminar la ruta y hacer su ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.
Tras el hecho, sus compañeros y guías dieron aviso a las autoridades de orden, por lo que se activó el protocolo de emergencia para estos casos.
Hasta el lugar se dirigen rescatistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - Sernanp, Cultura Cusco y de la Comisaría de Machu Picchu.
Testigos del hecho señalaron que el turista no llegó a caer hasta el fondo del precipicio, sino habría quedado suspendido a media caída, por lo que los rescatistas guardan la esperanza de alcanzarlo con vida.