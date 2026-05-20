La tarde del último miércoles, un turista que buscaba llegar a la antigua ciudad inca de Machu Picchu en Cusco cayó por un pronunciado barranco por razones que son materia de investigación.

El hecho se registró a las 13:30 horas en una sinuosa ruta ubicada entre los puntos conocidos como Wiñayhuayna e Intipunku, a la altura del Kilómetro 106 del Camino Inca.

Un turista cayó este miércoles mientras recorría Machu Picchu. (Foto: Juan Sequeiros / El Comercio)

Un turista cayó este miércoles mientras recorría Machu Picchu. (Foto: Juan Sequeiros / El Comercio)

El visitante, cuyo nombre aún no es revelado, se hallaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan, a escasos 45 minutos de terminar la ruta y hacer su ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

Tras el hecho, sus compañeros y guías dieron aviso a las autoridades de orden, por lo que se activó el protocolo de emergencia para estos casos.

Hasta el lugar se dirigen rescatistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - Sernanp, Cultura Cusco y de la Comisaría de Machu Picchu.

Un turista cayó este miércoles mientras recorría Machu Picchu. (Foto: Juan Sequeiros / El Comercio)

Testigos del hecho señalaron que el turista no llegó a caer hasta el fondo del precipicio, sino habría quedado suspendido a media caída, por lo que los rescatistas guardan la esperanza de alcanzarlo con vida.

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