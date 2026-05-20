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Un turista cayó este miércoles mientras recorría Machu Picchu. (Foto: Juan Sequeiros / El Comercio)
Un turista cayó este miércoles mientras recorría Machu Picchu. (Foto: Juan Sequeiros / El Comercio)
Por Juan Sequeiros

La tarde del último miércoles, un turista que buscaba llegar a la antigua ciudad inca de Machu Picchu en Cusco cayó por un pronunciado barranco por razones que son materia de investigación.

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