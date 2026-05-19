Un fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció este martes 19 de mayo la región Ica y generó daños en infraestructura pública y privada, deslizamientos en zonas desérticas y alarma entre la población. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor fue percibido también en Lima, Huancavelica, Arequipa y otras regiones del país. De acuerdo con el IGP, la intensidad alcanzó el grado VI en la escala de Mercalli en la ciudad de Ica.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que el fuerte sacudimiento se debió principalmente al tipo de movimiento registrado durante el evento sísmico.

“Se ha sentido un sacudimiento bastante intenso, porque el movimiento ha sido vertical”, señaló el especialista en declaraciones difundidas tras el sismo. Asimismo, indicó que el epicentro estuvo prácticamente debajo de la ciudad de Ica, lo que incrementó la percepción del movimiento entre la población.

Daños en universidades y caída parcial de la Catedral

Uno de los hechos que más preocupación generó ocurrió en la Catedral de Ica, donde parte de la estructura de la cúpula terminó desplomándose tras el movimiento sísmico. Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron restos de concreto y desprendimientos en los alrededores del recinto religioso, considerado patrimonio histórico.

Sismo de 6.1 deja daños en la Catedral de Ica: pared colapsó tras fuerte movimiento

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, informó que el fuerte sismo registrado en Ica dejó hasta el momento 27 personas heridas en distintas zonas afectadas de la región. Según detalló, los lesionados vienen siendo atendidos en establecimientos de salud cercanos y ninguno presenta, en principio, heridas de gravedad.

El titular del sector señaló además que las autoridades continúan realizando labores de evaluación y monitoreo ante posibles daños adicionales ocasionados por el movimiento telúrico.

Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X

El sismo también dejó daños en instituciones educativas. La sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Ica registró la caída parcial de parte de su techo, mientras que distintas facultades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga reportaron afectaciones estructurales.

Frente a este suceso, la UTP informó la suspensión temporal de todas sus clases y actividades presenciales en su sede de Ica. La medida regirá desde el martes 19 hasta el viernes 22 de mayo de 2026, periodo durante el cual las autoridades y equipos técnicos realizarán evaluaciones detalladas de la infraestructura para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores.

No obstante, la universidad precisó que las actividades académicas continuarán de manera virtual, incluyendo el desarrollo de clases y exámenes parciales programados.

El temor que dejó el sismo entre los ciudadanos de Ica

Mauricio Soto, bachiller en Derecho de 26 años y residente en Ica, describió el sismo como un movimiento “muy intenso” que sorprendió a la población y provocó momentos de desesperación en distintos puntos de la ciudad. El joven contó durante una entrevista para El Comercio que se encontraba en el segundo piso de su vivienda, mientras atendía una llamada de trabajo, cuando empezó el temblor. Según relató, varios objetos cayeron dentro de su casa, incluyendo libros y artículos de un estante, mientras los clientes del restaurante familiar ubicado en el primer piso salieron rápidamente hacia la calle por temor a un colapso.

“Hubo un pánico colectivo bastante grande”, señaló Soto al recordar la reacción de los comensales y vecinos tras el movimiento telúrico. Además, indicó que en zonas céntricas de Ica se reportaron daños en centros comerciales, universidades y establecimientos comerciales. El joven cuestionó también las condiciones de algunas infraestructuras afectadas, asegurando que un sismo de esa magnitud no debería haber provocado desprendimientos de techos y vidrios. “No hay la infraestructura adecuada para como estos, no me quiero imaginar un sismo mayor”, manifestó.

Soto sostuvo además que la población todavía mantiene muy presente el recuerdo del terremoto de 2007, lo que incrementó el temor entre los ciudadanos ante posibles réplicas. Asimismo, consideró que en la región todavía existe falta de preparación frente a emergencias sísmicas y pidió reforzar las charlas de prevención y gestión de riesgos dirigidas a la ciudadanía.

Sismo de magnitud 6.1 en Ica dejó al menos 27 heridos. (Foto: Andina)

Por su parte, Issac Gomez, estudiante de noveno ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), vivió el sismo dentro de uno de los salones de la sede ubicada en Ica. El universitario relató durante una charla con El Comercio que se encontraba en plena clase de Gestión de Procesos cuando empezó el movimiento telúrico. “Primero fue despacio, se escuchó mucho ruido y después empezó a moverse muy fuerte”, recordó.

Según explicó, durante el sismo varias placas de fibra mineral del techo se desprendieron en distintos ambientes de la universidad, mientras otros objetos cayeron dentro de las aulas. “Se cayó la placa de fibra y un televisor también se había desplomado”, comentó. Gomez señaló además que el ambiente durante los primeros segundos fue caótico, ya que algunos estudiantes entraron en pánico mientras otros intentaban mantener la calma siguiendo las indicaciones del docente.

El estudiante destacó que las rutas de evacuación y protocolos de emergencia funcionaron adecuadamente; sin embargo, indicó que hubo momentos de confusión debido a la desesperación de algunos alumnos. También informó que una persona se desmayó en el tercer piso durante la evacuación. Tras salir del campus, la universidad envió un comunicado institucional informando sobre las evaluaciones de daños y las medidas adoptadas tras la emergencia.

Pese a ello, Gomez expresó su preocupación por el estado de la infraestructura de la sede universitaria. “No está preparada la universidad para sismos como este”, sostuvo el estudiante, quien además pidió reforzar los simulacros y capacitaciones ante sismos dentro de las instituciones educativas. “Imagínate que hubiese sido en la noche, el pánico hubiera aumentado”, advirtió.

Deslizamientos en dunas y caída de rocas

El fuerte movimiento sísmico también provocó deslizamientos de arena en distintas dunas de la región Ica. A través de redes sociales, ciudadanos difundieron videos donde se observa el desplazamiento de grandes cantidades de arena en sectores turísticos y zonas desérticas cercanas a la ciudad.

En paralelo, autoridades locales reportaron caída de piedras y derrumbes en carreteras cercanas a cerros y laderas. También se reportaron afectaciones en algunos tramos de la vía Los Libertadores debido al desprendimiento de material rocoso.

En sectores cercanos a Huaytará, en Huancavelica, también se registraron deslizamientos de tierra luego del sismo. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y mantener distancia de pendientes inestables mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

INDECI pide reforzar medidas de prevención

Tras el sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) activó su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para monitorear posibles daños y coordinar acciones de respuesta.

El jefe del INDECI, Luis Vásquez Guerrero, informó que hasta el momento no se han reportado fallecidos ni personas con lesiones graves, aunque continúan las inspecciones en distintas zonas afectadas.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a mantener preparada su mochila de emergencia y participar activamente en el próximo Simulacro Nacional Multipeligro programado para fines de mayo.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Ante eventos sísmicos como el ocurrido en Ica, las autoridades recuerdan que toda familia debe contar con una mochila de emergencia equipada para afrontar las primeras 24 a 72 horas tras un desastre.

Entre los artículos básicos recomendados se encuentran:

Agua embotellada y alimentos no perecibles.

Linterna, radio portátil y pilas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Mascarillas, alcohol y artículos de higiene.

Manta, ropa de abrigo y calzado.

Silbato, encendedor, cinta adhesiva y cuchilla multiusos.

Documentos importantes y dinero en efectivo.

El INDECI recomienda que la mochila tenga un peso aproximado de ocho kilos y permanezca ubicada cerca de la salida del hogar, en un lugar accesible y seguro para todos los integrantes de la familia.