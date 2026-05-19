Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció este martes 19 de mayo la región Ica y generó daños en infraestructura pública y privada, deslizamientos en zonas desérticas y alarma entre la población. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.