Resumen

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Una embarcación navega en el lago Titicaca, en Huarina. Foto: EFE/Luis Gandarillas
Una embarcación navega en el lago Titicaca, en Huarina. Foto: EFE/Luis Gandarillas
Por Redacción EC

El nivel del Lago Titicaca comenzó a registrar un descenso progresivo debido a la ausencia de lluvias y a la evaporación natural en esta época del año en Puno, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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