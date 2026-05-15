El nivel del Lago Titicaca comenzó a registrar un descenso progresivo debido a la ausencia de lluvias y a la evaporación natural en esta época del año en Puno, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el monitoreo hidrológico de la entidad, el lago pasó de 3808.95 a 3808.92 metros sobre el nivel del mar, en solo 17 días.

El director del Senamhi en Puno, Sixto Flores, explicó que el descenso continuará hasta noviembre o diciembre ante la falta de precipitaciones. Asimismo, el especialista señaló que este comportamiento suele repetirse cada año durante la temporada seca.

Domingo Chirino navega por un canal del lago Titicaca, en Huarina. Foto: EFE/Luis Gandarillas

La institución señaló que los principales ríos afluentes del Titicaca, Ramis, Huancané, Ilave y Coata, mantienen caudales por debajo de sus promedios históricos, situación que influye directamente en el comportamiento del lago.

La entidad alertó anteriormente que las precipitaciones de febrero y marzo fueron inferiores a lo habitual, de apenas 45 centímetros, lo que limitó una mayor recuperación del caudal.

Flores Sancho agregó que con este descenso progresivo, el Lago Titicaca podría perder hasta 60 centímetros de altura del algua, situación que preocupa a las comunidades que dependen de este recuerdo para actividades como la pesca y el turismo.

Respecto a la región, ya comenzaron las épocas de las heladas en zonas como Capaso y Santa Rosa de Mazocruz, con temperaturas extremas que ponen en riesgo a la población y a los cultivos.