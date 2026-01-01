El primer sismo del Año Nuevo 2026 se registró en la madrugada del jueves 1 de enero en el departamento de Ica, según dio a conocer el IGP en sus canales oficiales.

De acuerdo con la información, un temblor de magnitud 4.4 se registró a las 5:20 a.m. con epicentro en el mar, a 70 kilómetros al oeste de San Juan.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 kilómetros y una intensidad de grado III en San Juan.

Las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales tras la ocurrencia de este primer temblor del año 2026.